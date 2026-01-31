ذياب بن محمد: «قطارات الاتحاد» ترسخ المكانة الريادية للإمارات إقليمياً ودولياً

ترأس سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»، اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عُقد في محطة أبوظبي للركاب في مدينة محمد بن زايد، لمناقشة مستجدات شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، ومستجدات مشروع قطار الركاب الذي سيتم تشغيله خلال العام الجاري، ليحقِّق نقلة نوعية في منظومة النقل المتكاملة في الدولة.

واطَّلع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأعضاء مجلس الإدارة على استعدادات الشركة لإطلاق المسارات الأولية لقطار الركاب خلال عام 2026 على متن شبكة السكك الحديدية الوطنية، وعلى مستجدات محطات الركاب التي أُعلِن عنها حديثاً، والتي تُبنى في كلّ من السلع والظنة والمرفأ ومدينة زايد ومزيرعة والفاية والذيد، إضافة إلى المحطات الأربع الرئيسة في كلٍّ من أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، لتربط معاً 11 مدينة ومنطقة عبر محطات استراتيجية.

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية الإنجازات التي حقَّقتها الشركة على صعيد تشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية في ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات إقليمياً ودولياً، إلى جانب دورها في تطوير حلول النقل الآمنة والمستدامة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز الربط بين مناطق الدولة والمراكز السكانية والصناعية عبر منظومة نقل وبنية تحتية متكاملة تلبّي احتياجات المستقبل، وتعزِّز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخدم التنمية المستدامة في الدولة، وانعكس ذلك من خلال خدمات قطار البضائع الذي برهن على نجاحه منذ بدء تشغيله في 2023، وقطار الركاب الذي حقَّق تقدُّماً ملموساً يعكس مستويات عالية من جاهزيته التشغيلية في عام 2026.

وتضمُّ الخدمة أسطول قطارات يتكوَّن من 13 قطاراً بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، لتشكِّل شبكة قطارات الركاب أول منظومة وطنية متكاملة للسكك الحديدية لنقل الركاب، تعزِّز الربط بين الإمارات، وتوفِّر خدمات تنقُّل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والسيّاح.

وقام سموّه وأعضاء مجلس الإدارة بجولة داخل قطار الركاب اطَّلعوا خلالها على تصميمه الداخلي والمزايا التي سيوفِّرها للركاب، وواصل سموّه وأعضاء مجلس الإدارة الجولة إلى محطة الركاب في مدينة محمد بن زايد، حيث اطَّلعوا على الأعمال الإنشائية المتقدمة في المحطة التي تتميَّز بواجهات معمارية فريدة، وتتمتَّع بموقع متميِّز في مدينة محمد بن زايد.

واطَّلع سموّه وأعضاء مجلس إدارة الشركة، خلال الاجتماع، على الإنجازات التي حقَّقتها «قطارات الاتحاد» على صعيد العمليات التشغيلية لقطار البضائع، والتي حقَّقت نمواً واضحاً خلال عام 2025، حيث نقلت أكثر من 6.5 ملايين طن من حبيبات الكبريت، وأكثر من 10 ملايين طن من الأحجار والحصى، و148 ألف حاوية.

واطَّلع سموّه وأعضاء مجلس إدارة الشركة على المشاريع المستقبلية التي تخطِّط الشركة لتنفيذها في السنوات المقبلة، ومنها مشروع شبكة السكك الحديدية الإماراتية-العُمانية المشتركة «حفيت للقطارات»، والذي حقَّق تقدُّماً ملموساً خلال عام 2025، حيث وصلت نسبة إنجازه إلى 30%.