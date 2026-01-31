«الاتحادية للرقابة النووية» تنظم أول منتدى رقابي

نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أول منتدى رقابي في دولة الإمارات، جمع كبار المسؤولين من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية لتعزيز التعاون، ورفع كفاءة العمل الرقابي، ودعم التطبيق الفعال للوائح والقوانين في جميع أنحاء الدولة.

ويعكس المنتدى الذي عقد في أبوظبي، أول من أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبدالله ناصر السويدي، التزام حكومة دولة الإمارات تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في ظل بيئة رقابية مترابطة. ويتماشى المنتدى أيضاً مع المبادرات الوطنية التي تعزز التنسيق والابتكار في العمل الحكومي، بما في ذلك مسرعات الحكومة والمختبر الرقابي.