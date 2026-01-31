انضمام 1042 شركة كندية جديدة إلى عضوية «غرفة دبي» خلال 2025

استضافت غرف دبي في مقرها، أخيراً، وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الزراعة في مقاطعة أونتاريو الكندية، تريفور جونز، بهدف بحث سبل تعزيز فرص التجارة والاستثمار البينية وتطوير العمل الاقتصادي المشترك، مشيرة إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكندا بلغت 10.2 مليارات درهم في العام 2024، فيما انضمت 1042 شركة كندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة إلى 4673 شركة بنهاية 2025، الأمر الذي يعكس الجاذبية المتنامية لدبي لدى الشركات والمستثمرين الكنديين، باعتبارها قاعدة استراتيجية ومثالية للتوسع الإقليمي والعالمي.

وأفادت الغرف في بيان أمس، بأنه تم خلال الاجتماع مع الوفد الكندي مناقشة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات، في مقدمتها التكنولوجيا الغذائية والزراعية، إلى جانب تنمية حركة الاستيراد والتصدير بين دبي ومقاطعة أونتاريو، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه غرف دبي للشركات الكندية لتنمية وتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من دبي.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقع الاستراتيجي لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للأمن الغذائي وإدارة سلاسل التوريد على المستوى العالمي، إضافة إلى تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة والتي تشكل بوابة مثالية للاستفادة من آفاق النمو الواعدة والمتنوعة بالنسبة للشركات الكندية بشكل عام وشركات مقاطعة أونتاريو بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الكندية إلى دبي في قطاعات معالجة الأغذية والخدمات اللوجستية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «نحرص على المساهمة الفاعلة في تطوير علاقات اقتصادية قائمة على الشراكة الفاعلة والاستثمار طويل الأمد بين دبي ومختلف دول العالم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة دبي كمحور عالمي رئيس للتجارة والأعمال».