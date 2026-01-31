70.6 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» في يناير

استهل سوق دبي المالي، العام الجاري، بأداء شهري قوي خلال شهر يناير، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني وزخم المكاسب التي حققتها الأسهم القيادية، إلى جانب زيادة الطلب من المؤسسات والمستثمرين الدوليين، ليواصل بذلك الزخم الذي شهده خلال العام الماضي.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي، خلال شهر يناير الجاري بنسبة 6.42% أو ما يعادل 388.27 نقطة، ليغلق التعاملات عند مستوى 6435.36 نقطة، مقارنة بـ6047.09 نقطة في آخر جلسات التداول في عام 2025، وذلك بدعم نمو قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

يأتي ذلك وسط إعلان عدد من الشركات القيادية الكبرى في السوق نتائج مالية قوية للعام المالي الماضي، ما عزز ثقة المستثمرين، وأسهم في دعم مكاسب السوق واستقراره.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 992.1 مليار درهم في آخر جلسات عام 2025، إلى 1.062 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس (آخر جلسات شهر يناير الجاري)، ليربح رأس المال السوقي ما يناهز 70.61 مليار درهم. ودعم أداء السوق، خلال شهر يناير الجاري، نمو عدد من القطاعات الرئيسة، أبرزها قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 8.41%، وقطاع البنوك بنسبة 6.4%، إضافة إلى قطاع الصناعة الذي سجّل نمواً بنسبة 5.19%.، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 8.49%، وقطاع الاتصالات بـنسبة 5.1%.

وخلال يناير 2026، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي، إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 1.68 مليار درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 6.34 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 4.66 مليارات درهم. واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 15.5 مليار درهم، بعد التداول على نحو 5.12 مليارات سهم، وتنفيذ 293.04 ألف صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق العام (فادجي) منذ بداية العام الجاري حتى جلسة أمس بنسبة 2.89%، ليغلق عند 10281.76 نقطة. واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 27.02 مليار درهم، بعد التداول على نحو 6.46 مليارات سهم، وتنفيذ 462.23 ألف صفقة.