«غلفود» يحفز شركات ناشئة على تأسيس مقارّ في دبي

شهدت الدورة الـ31 من معرض «غلفود للأغذية 2026» حضوراً لافتاً لعدد من الشركات الناشئة التي تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث العالمي، في خطوة تعكس تنامي دور الشركات الصغيرة والناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات، وقدرتها على تقديم حلول ومنتجات مبتكرة تلبي متطلبات الأسواق.

ورصدت جولة لـ«الإمارات اليوم»، في أجنحة المعرض، طرح تلك الشركات أفكاراً جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، بهدف الاستفادة من منصة «غلفود» للتواصل مع المستثمرين والموزعين وصنّاع القرار، إضافة إلى اختبار فرص التوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد ممثلو تلك الشركات أن المشاركة الأولى في «غلفود» تُمثل فرصة استراتيجية لبناء العلامات التجارية، والدخول في شراكات تجارية جديدة، فضلاً عن التعرّف عن قرب إلى متطلبات الأسواق المختلفة، مشيرين إلى أن المعرض يُشكّل نقطة انطلاق مهمة للنمو والتوسّع.

وكشفوا لـ«الإمارات اليوم» عن خطط لفتح مقار لشركاتهم في دبي، مع امتلاك الإمارة موقعاً جغرافياً استراتيجياً يدعم الشركات بالوصول إلى الأسواق العالمية، علاوة على بيئتها الضريبية الداعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال.

عقد الصفقات

وتفصيلاً، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زبون إكس» (Zabonex) العُمانية، حاتم العبري، إن معرض «غلفود للأغذية» يمثل المكان الأمثل للقاء الشركات، خصوصاً الإماراتية، لعقد الصفقات وعرض أفكار المشروعات.

وأضاف أن المعرض أتاح للشركات الناشئة التواصل مع مستثمرين متخصصين في تكنولوجيا الأغذية، والمتعاملين الإقليميين في الإمارات وعُمان ودول أخرى، مشيراً إلى أن شركته تأسست في عُمان عام 2023 تحت مظلة مختبرات «عُمان تل للابتكار».

وأفاد بأن الهدف من المشاركة في «غلفود» كان إبرام صفقات مع شركات أغذية ومشروبات، وتعريفها بفكرة المنصة وفوائد استخدامها، إضافة إلى منحها الفرصة لتجربة المنصة عملياً لفترة تراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

وأشار العبري إلى أن مقر الشركة الرئيس في عُمان، لكن هناك دراسة حالياً لافتتاح فرع في دبي لدعم التوزيع والخدمات في المنطقة، للاستفادة من مرونة الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الإمارة.

وأوضح أن الشركة توفر منصة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، تساعدها على التنبؤ بتوزيع منتجاتها في الأسواق بما يتوافق مع المواسم واحتياجات المستهلكين، ما يسهم في زيادة الربحية وتقليل الهدر، خصوصاً بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف.

وأضاف أن المنصة تعتمد على تحليل البيانات التاريخية لتخصيص الإنتاج وتحديد الكميات المناسبة لكل نوع من المنتجات في مختلف المحال، ما يعزّز الاستدامة ويضمن إنتاجاً يلبي الطلب الفعلي المستقبلي.

فرص النمو

من جهتها، أكدت الشريك المؤسس والرئيس التقني لشركة «بين بوتيكس» (Bean Boutiques)، كونال ناير، أن مشاركتها في معرض «غلفود 2026» في دبي تمثل فرصة حقيقية لنمو شركتها وتوسعها.

وقالت إنها تخطط لتأسيس مكتب للشركة في دبي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تُشكل سوقاً متنامية توفر فرصاً للشركات الناشئة لتجربة أفكارها وابتكاراتها ونقلها إلى العالمية.

وأوضحت أن منتجات الشركة الرئيسة هي القهوة والكاكاو، لافتة إلى أنها طرحت خلال مشاركتها في المعرض برنامج الشركة الخاص بسلسلة التوريد، الذي تم تطويره كمنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة سلاسل توريد القهوة والكاكاو، بهدف حل التحديات القائمة وتعزيز الشفافية عبر مختلف مراحل الإنتاج.

وأضافت أن الشركة تعتمد بشكل كامل على التقنيات الحديثة، حيث تقوم منصتها على تقنيات تعلّم الآلة، كما تستخدم مكونات غير تقليدية وفريدة في الشوكولاتة التي تصنعها، مع إضافة قيمة غذائية تعود بالفائدة على المستهلكين.

تقنيات مبتكرة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «زين تك» السويسرية، جوزيف زيندر، إن دبي تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يدعم الشركات في الوصول إلى الأسواق في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف أن الشركة تشارك للمرة الأولى في معرض «غلفود»، لعرض تقنياتها المبتكرة في تصنيع الوجبات الخفيفة، والتي تتيح إنتاج منتجات خالية من الدهون والزيوت والهواء، لا تتأكسد، وتظل صالحة للاستهلاك لمدة تصل إلى 24 شهراً، مقارنة بثلاثة أشهر فقط للرقائق التقليدية.

ولفت إلى أن شركته تستخدم أول تكنولوجيا معالجة غذائية حاصلة على براءة اختراع في العالم، تتيح عملية القلي، والتحميص، والتعقيم، وإعادة التسخين، والخبز باستخدام الماء النقي فقط، دون زيت أو هواء.

وأكد أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة للوصول إلى متعاملين متنوعين بمن فيهم المصنعين، وتجار التجزئة، إلى جانب خدمات الطعام في أسواق الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعزّز خطط الشركة للتوسّع الإقليمي.

وكشف عن عزم الشركة تأسيس مقر إقليمي في دبي لدعم التوزيع والخدمات في المنطقة، مستفيدة من موقع المدينة الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية، ما يجعل دبي بوابة ومنصة مثالية للشركات الناشئة لتوسيع منتجاتها نحو العالمية.

واحة الفرص

في السياق ذاته، أفاد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «آتوم روبوتك كافيه» (Atom Robotic Cafe) الهندية، برافين إيسوارامورثي، بأن الشركة لم تكن تضع في خططها سابقاً إنشاء مقر أو مكتب في دبي، إلا أن التجربة التي خاضتها خلال المشاركة في «غلفود»، وما لمسته من فرص وقيمة مضافة، دفعاها إلى دراسة إنشاء مكتب لها في دبي قريباً.

وقال إيسوارامورثي: «دبي توفر بيئة أعمال جاذبة للشركات الناشئة، علاوة على الموقع الاستراتيجي الذي يخدم التوسّع الإقليمي والعالمي، وهي حقاً واحة الفرص في ظل بيئة ضريبية داعمة».

وأضاف: «نحن شركة متخصصة في تقنيات الأغذية، حيث طورنا ما نعتقد أنها أول كبسولة روبوتية للأطعمة في العالم، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة لتعمل كمقهى آلي بالكامل».

وأوضح أن «ATOM» تقوم بتحضير وتقديم مجموعة واسعة من الخيارات، من الشاي الساخن والمشروبات الصحية والمشروبات الوظيفية إلى أطباق الأرز، والمعكرونة، والحساء، والوجبات المخصصة، كل ذلك دون أي تدخل بشري.

فرصة استثنائية

قال المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة «METE»، فابيان داغوستين، إن معرض «غلفود 2026» يُعد فرصة مثالية للشركات للتفاعل المباشر مع المصنعين والشركاء المحتملين.

وأضاف أن المشاركة في المعرض تُمثل فرصة استثنائية لإحداث تحوّل حقيقي في مسار الشركات العاملة في قطاع الأغذية، مشيراً إلى أن الحدث يتيح بيئة مناسبة لتطوير الأعمال ورفع مستوى المنتجات إلى معايير عالمية، لاسيما للشركات التي تسعى للتوسّع خارج أسواقها المحلية.