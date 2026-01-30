«دبي لصناعات الطيران» تؤجّر 13 طائرة لـ «الملكية المغربية»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، توصلها إلى اتفاق مع شركة الخطوط الملكية المغربية، لتأجير 13 طائرة جديدة من طراز «بوينغ 8-737»، على أن يتم تسليم الطائرات خلال عام 2027.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن «المملكة المغربية تُعدّ مركزاً متنامياً للسياحة والأعمال في إفريقيا، وتشهد نمواً كبيراً في الربط الجوي بقيادة الخطوط الملكية المغربية».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبدالحميد عدو، إن الاتفاقية تنسجم مع التوجه الاستراتيجي لـ«الخطوط الملكية المغربية».