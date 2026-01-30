«دبي الجنوب» تختتم 2025 بأداء قوي وانضمام 653 شركة جديدة

اختتمت منطقة «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عام 2025 بنتائج قوية عكست متانة منظومتها المتكاملة، وقدرتها على تحقيق نمو متوازن عبر مختلف مناطقها التشغيلية، حيث استقطبت المنطقة 653 شركة جديدة، ليرتفع عدد الشركات العاملة فيها إلى أكثر من 4200 شركة، فيما سجّلت نسبة احتفاظ بلغت 90% من الشركات القائمة، في مؤشر إلى استدامة النمو، كما شهدت الرخص التجارية الجديدة نمواً لافتاً خلال العام الماضي بنسبة 65% مقارنة بعام 2024، ما يعكس توسّع النشاط الاقتصادي، وتنوّع القطاعات ضمن منظومة «دبي الجنوب».

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في تدوينة على منصة «إكس»، إن «الأداء القوي لـ(دبي الجنوب) خلال عام 2025، يُجسّد النهج المستدام الذي تنتهجه إمارة دبي في بناء منظومات اقتصادية متكاملة وقابلة للنمو على نطاق واسع، فيما يؤكد الزخم المستمر في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية، والتطوير الحضري، الدور المحوري الذي تؤديه دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والتنقّل والاتصال».

وأضاف سموّه: «ينسجم هذا التقدم تماماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز تنافسية الإمارة، ويرسّخ مكانتها بين أبرز المدن العالمية الرائدة».

وأفادت «دبي الجنوب»، في بيان، أمس، بأنه على صعيد القطاع العقاري، فقد أكملت «شركة دبي الجنوب للعقارات» خلال 2025 تسليم مشروع «النبض الشاطئ» الذي يضم 800 وحدة سكنية، فيما من المقرر تسليم نحو 1300 وحدة سكنية ضمن مشروعات «خليج الجنوب» و«ساوث ليفينج» في 2026، كما شهد العام الماضي، إطلاق مشروعات بارزة، من بينها «حياة» و«بوابات الشاطئ» و«ساوث سكوير»، التي وصلت إلى مرحلة البيع الكامل.

وفي إطار تعزيز جودة الحياة، كشفت «دبي الجنوب للعقارات» عن «خليج الجنوب مول»، أول وجهة تسوّق وترفيه في المنطقة السكنية، بمساحة 200 ألف قدم مربعة.

بدورها، واصلت المنطقة اللوجستية أداءها القوي خلال 2025، مع افتتاح مرافق رئيسة لعدد من الشركات العالمية، من بينها «إكسبيديترز»، ومركز «فورد» لتوزيع قطع الغيار، ومركز الابتكار التابع لـ«دي إتش إل».

وفي دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت «دبي الجنوب» مرافق متعددة للمستخدمين، توفر بنية تحتية مرنة ومواقع استراتيجية تدعم النمو والتوسّع، فيما واصلت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصّصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، دورها في دعم منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة والمنطقة، بالتوازي مع نمو السوق الإماراتية للتجارة الإلكترونية لتصل إلى 32.3 مليار درهم في عام 2024 وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «إي.زي.دبي».

وعلى صعيد آخر، شهد «مشروع محمد بن راشد للطيران»، عاماً حافلاً بالإنجازات، مع توقيع اتفاقات استراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، من بينها مجموعة «أفيا سوليوشنز» أكبر مزوّد عالمي لخدمات الطائرات والطواقم والصيانة والتأمين، و«أثيريون أيروسبيس»، وUUDS، ومجموعة طارق الفطيم، والبرج القابضة.

وأعلن المشروع إطلاق مرافق جديدة، من أبرزها «مجمّع خدمات صيانة الطائرات» و«بوليفارد الطيران الخاص»، وهي وجهة متطورة تهدف إلى استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة.

إلى ذلك، أكّد المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي، أن نتائج عام 2025، تعكس قوة المنظومة المتكاملة التي تتميّز بها «دبي الجنوب»، والالتزام بدعم نمو قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وقال إن استقطاب شركات عالمية جديدة، إلى جانب الحفاظ على معدلات مرتفعة من استقرار الشركات العاملة، يعكسان مستوى الثقة الذي تحظى به «دبي الجنوب» وجهةً استراتيجيةً للأعمال.

وأضاف أن «المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً متواصلاً على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتمكين نمو مستدام، للإسهام في دعم رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والطيران».