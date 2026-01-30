19ألف متجر مرتبطة بنظام ردّ الضريبة للسياح حتى نهاية 2025

أكّدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الرقمي لردّ الضريبة للسياح شهد توسعاً كبيراً في قاعدة المتعاملين بجميع أنحاء الدولة، مع ارتفاع عدد متاجر التجزئة (منافذ البيع) المُسجَّلة لدى الهيئة والمرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 7.6% إلى نحو 19 ألف متجر، في نهاية العام الماضي، مقابل 17.6 ألف متجر في نهاية عام 2024.

وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع، التي ارتبطت بالنظام خلال عام 2025، بلغ 1326 منفذاً تجارياً، مقابل 1208 منافذ ارتبطت بالنظام خلال 2024، بارتفاع نسبته 9.8%.

وأشارت إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح ارتفع خلال عام 2025 بنسبة 7.3% إلى 103 أجهزة، في نهاية العام الماضي، مقابل 96 جهازاً في نهاية 2024، بينما تم إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين، منها 15 جهازاً أُضيفت في عام 2024، وثمانية أجهزة في عام 2025، حيث تنتشر في العديد من المراكز التجارية الرئيسة (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «تظهر المُتابعات التي تقوم بها الهيئة بصفة مستمرة أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح يحظى بمعدلات رضا مرتفعة، وإشادة من السياح المستخدمين للنظام، وذلك لسهولة التعامل من خلاله وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد».

وأضاف: «يواكب التوسّع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات الحكومية، والتركيز على الخدمات الاستباقية التي تهدف إلى تقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، من خلال توفير خدمات تلبي تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة».

وأوضح البستاني أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية الذي أطلقته الهيئة خلال الفترة الماضية، ويُعدّ الأول من نوعه عالمياً، يشهد إقبالاً ملحوظاً، إذ يوفر تجربة مميَّزة للمتعاملين، ويتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة وجوده في دولة الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة.

وتابع: «تتم معالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة اعتباراً من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، ما يسهم في تعزيز الازدهار السياحي، وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية».

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن هناك خمس دول تصدّر مواطنوها قائمة المستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين، شملت: الهند، والاتحاد الروسي، وإيران، ومصر، والسعودية.

وأكّدت الهيئة أنها واصلت عمليات التطوير والتحسين لخدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فتم إدخال سبع لغات إضافية جديدة، للتعامل عبر أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح، شملت: الفرنسية، والإسبانية، والتركية، والألمانية، والفارسية، والبرتغالية، والهندية، وعرض جميع طرق الاسترداد، بحيث تظهر طرق الاسترداد المتاحة حسب الموقع فقط بالألوان، بينما تظهر الطرق غير المتاحة باللون الرمادي.

كما أصبح بإمكان السياح التسجيل في التطبيق الخاص بشركة «بلانيت» قبل إجراء أول عملية شراء، وحتى قبل الوصول إلى دولة الإمارات، ويمكن للسياح التحقق من أهليتهم لنظام استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة من صفحة لوحة التحكم فور وصولهم إلى دولة الإمارات.

وأضافت الهيئة أنه تم كذلك تنفيذ حملة علامة تجارية واسعة النطاق في مطار زايد الدولي، برسائل تذكير للسياح بضرورة زيارة مكاتب التحقق الخاصة بـ«بلانيت» قبل إنهاء إجراءات تسجيل الأمتعة، تعرض عبر الشاشات الكبيرة في صالة المغادرة فوق البوابات، وعلى الجسور وبجوار السلالم المتحركة، إضافة إلى الترويج لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ«بلانيت» من خلال رمز الاستجابة السريعة بطريقة واضحة يمكن لأي شخص مسحها لتحميل التطبيق.