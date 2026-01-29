ارتفاع الطلب على الذهب لغايات الاستثمار في الإمارات خلال 2025

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي، ارتفاع حجم الطلب على الذهب لـ «غايات الاستثمار» في السوق الإماراتية خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2024.

وقال المجلس في بيانات اطلعت «الإمارات اليوم» عليها إن الطلب على الذهب في الدولة بلغ 14.8 طناً من السبائك والعملات الذهبية التي تستخدم عادة لغايات الادخار والاستثمار، وذلك مقارنة بـ 13.5 طناً خلال العام 2024، فيما سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الرابع وحده 4.2 أطنان.

ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، فقد بلغ حجم الطلب على الذهب لـ «غايات الزينة» في الدولة العام الماضي 29.4 طناً، فيما سجل الربع الرابع وحده 7.5 أطنان.

ووصل الذهب إلى أسعار قياسية خلال العام 2025 ومطلع العام 2026، مع توقعات «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأونصة خلال العام الجاري، مما يسلط الضوء على وجود آفاق لتحقيق مزيد من المكاسب.

وقال «دويتشه بنك»: «وفقاً لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الأونصة عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاماً مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين».