شركة كوني – KONE تحصل علي لقب أفضل صاحب عمل لعام 2026 في دولة الإمارات

حصلت شركة كوني- KONE، الرائدة عالمياً في مجال حلول التنقل العمودي والمصاعد والسلالم المتحركة، على لقب أفضل صاحب عمل لعام 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من قبلTop Employers Institute . وتعكس هذه الشهادة ممارسات كوني- KONE في إدارة مواردها البشرية، بما يدعم تحقيق مستويات عالية من الأداء التشغيلي، ويعزز طموح الشركة لأن تكون الأفضل للعمل فيها ومعها في سوق سريع التطور وكبير الحجم، حيث تتسم فيه توقعات العملاء بأعلى الدرجات.

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لبعض من أكثر المباني تعقيداً من الناحية الهندسية في المنطقة، إضافة إلى كونها تضم بعضاً من أكثر مراكز النقل ازدحاماً، حيث تمثل الموثوقية والسلامة وسرعة الاستجابة عوامل أساسية. وفي هذا الإطار، تركز استراتيجية الموارد البشرية لدى كوني- KONE على تطوير فرق عمل ماهرة ومتنوعة، وتعزيز القدرات القيادية، وتمكين أساليب عمل واضحة وفعّالة مع العملاء والمطورين والشركاء.

وتُمنح شهادة أفضل صاحب عمل استناداً إلى استطلاع مستقل لأفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، حيث يغطي مجالات عدة ، من بينها استراتيجية الأفراد، وبيئة العمل، واكتساب المواهب، والتعلّم والتطوير، والتنوع والمساواة والشمول، إضافة الى دعم التوازن والاستدامة في بيئة. وقد أظهرت النتائج أن كوني- KONE تتبنى نهجاً منظماً في القيادة، وتطوير القدرات، و تجربة الموظفين.

وفي هذا السياق، قال هادي نمر، المدير العام لشركة كوني- KONE في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يعكس هذا التكريم قدرتنا على ترجمة استراتيجية الموارد البشرية إلى أداء مستمر ومتسق في دولة الإمارات. ومن خلال تمكين فرق العمل لدينا، والحفاظ على أساليب عمل واضحة وعملية، نتمكن من دعم عملائنا بكفاءة وموثوقية في بيئة سريعة الحركة ومتطلبة. "

وتأتي هذه الشهادة متوافقة مع استراتيجية RISE 2025 - 2030 لدي كوني KONE -، والتي تضع الأفراد والثقافة في قلب الأداء المستدام على المدى الطويل. وفي دولة الإمارات، ينعكس ذلك في تبني نهج قائم على التعلّم المستمر، وتعزيز المساءلة، وتطبيق ممارسات قيادية تدعم التعاون عبر مختلف المشروعات والخدمات والوظائف.

ومن خلال الاستثمار المتواصل في كوادرها البشرية، تعزز كونيKONE - مكانتها كشريك موثوق في المشهد العمراني لدولة الإمارات، وتؤكد التزامها بأن تظل شركة مُفضلة للعمل فيها وسهلة التعامل معها في جميع نقاط التفاعل مع العملاء والشركاء.