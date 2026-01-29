غرفة دبي العالمية تستقطب 64 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي خلال 2025 بنمو 25.5%

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال العام 2025، والتي تجسد دورها الفعال في تحفيز نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وتعزيز تنافسيتها كمركز رائد عالمياً للتجارة والاستثمار.

ونجحت غرفة دبي العالمية خلال العام 2025 باستقطاب 373 شركة متنوعة تشمل شركات متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ 207 شركات تم استقطابها خلال العام 2024، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 80.2% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال العام الماضي 64 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ 51 شركة تم استقطابها من قبل الغرفة خلال 2024، بنمو بنسبة 25.5%. كما استقطبت الغرفة 309 شركات صغيرة ومتوسطة في 2025 بنسبة زيادة بلغت 98% مقارنة مع 156 شركة تم استقطابها في 2024.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية:" تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبيئة مثالية لنمو وتوسع الأعمال على الصعيد الدولي. وتلتزم غرفة دبي العالمية بدورها المحوري في تعزيز موقع الإمارة كمركز رئيسي ضمن منظومة الاقتصاد العالمي".

وأضاف:" تلعب شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية دوراً محورياً في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال جهودها المستمرة في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتمكين الشركات العاملة في دبي من التوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية دبي وترسخ ريادتها ضمن أهم مراكز المال والأعمال في العالم".

وضمن جهودها الرامية لتعزيز الشراكات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، والارتقاء بمستوى التكامل بين مجتمعات الأعمال حول العالم، شاركت الغرفة العام الماضي في 235 فعالية خارجية وترويجية شملت 190 مدينة حول العالم بهدف استعراض المزايا الاستثمارية التنافسية لدبي. كما استقبلت الغرفة 141 وفداً تجارياً دولياً، ضمّ 673 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك وتطوير فرص جديدة ونوعية لمجتمعات الأعمال في دبي ودول العالم.

وفي إطار الالتزام بتحقيق مستهدفات مبادرة "دبي جلوبال" الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030 لتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم، واصلت الغرفة توسيع شبكة مكاتبها الخارجية لتصل إلى 38 مكتباً بنهاية 2025، حيث قامت خلال العام الماضي بتعزيز حضورها العالمي من خلال افتتاح 9 مكاتب تمثيلية جديدة في كل من كراتشي في باكستان، ودكا في بنغلاديش، وكيب تاون في جنوب أفريقيا، وبنغالور في الهند، وبانكوك في تايلاند، وتورنتو في كندا.

كما قامت الغرفة خلال العام 2025 بافتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الولايات المتحدة الأمريكية ومقره نيويورك، وأول مكتب تمثيلي لها في شرق اوروبا في العاصمة البولندية وارسو، أول مكتب تمثيلي لها في الدول الاسكندنافية في مدينة ستوكهولم بالسويد.

ونظمت المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة خلال العام الماضي 505 طاولات نقاش مستديرة للترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعريف بدبي كمركز للتوسع الخارجي للأسواق العالمية.

وتشكل شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية منصة استراتيجية تربط شركات دبي مع مجتمعات الأعمال حول العالم، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية، كما تعمل على دعم الشركات في الدول التي تعمل بها للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية.

وتضطلع مكاتب التمثيل الخارجي للغرفة بدور حيوي في تعريف مجتمعات الأعمال حول العالم بالمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة مثالية للنمو والتوسع، كما تقدم المكاتب معلومات قيّمة عن سوق دبي، وتدعم نمو الشركات العالمية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق الواعدة.