140 مليون درهم صادرات تونس الغذائية إلى الإمارات

قال مدير الممثلية التجارية لتونس في الدولة، يوسف بيوض، إن قيمة الصادرات الغذائية التونسية إلى الإمارات تصل إلى نحو 140 مليون درهم سنوياً، ما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح بيوض، على هامش مشاركة تونس في معرض «غلفود»، أن حجم التبادل التجاري الإجمالي بين تونس ودولة الإمارات يصل إلى نحو 956 مليون دينار تونسي (نحو 1.22 مليار درهم)، تمثل الصادرات التونسية منها نحو 356 مليون دينار تونسي (457.38 مليون درهم)، حيث يشكل قطاع الصناعات الغذائية ثلثها تقريباً، بما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار إلى أن المشاركة التونسية في «غلفود» لدورة العام الجاري تُعد المشاركة رقم 19، مؤكداً أن تونس تحرص على التواجد المستمر في هذا الحدث العالمي، لاسيما في دولة الإمارات التي تُعد منصة إقليمية وعالمية للتجارة والأعمال.

وأشار إلى مضاعفة مساحة الجناح التونسي لتصل إلى 510 أمتار مربعة مقارنة بالسنوات السابقة، إلى جانب زيادة عدد الشركات المشاركة.

وأضاف بيوض أن المشاركة التونسية تضم 48 مؤسسة تونسية ضمن الجناح الرئيس في معرض «غلفود» في «مدينة إكسبو دبي» تغطي مختلف مجالات الصناعات الغذائية، تشمل التمور، والمعجنات، والبسكويت بمختلف أنواعه، وزيت الزيتون، إلى جانب 13 مؤسسة تونسية أخرى مشاركة في مركز دبي التجاري العالمي ضمن جناح مخصص لقطاع زيت الزيتون المعلب، ليصل إجمالي المشاركة الرسمية إلى 61 شركة تونسية، فضلاً عن مشاركات فردية أخرى.

وأكد أن معرض «غلفود» يُعد أكبر وأهم معرض عالمي في قطاع الصناعات الغذائية، ويوفر للمؤسسات التونسية فرصة استراتيجية للالتقاء بالمشترين والموزعين والمتعاملين من مختلف الدول، فضلاً عن تطوير شراكات تجارية جديدة، وتعزيز قيمة المنتجات التونسية ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وقال بيوض إن الشركات التونسية تستهدف من خلال مشاركتها في «غلفود» التوسع في السوق الإماراتية والخليجية، إلى جانب النفاذ إلى أسواق آسيا وإفريقيا، انطلاقاً من مكانة دبي كمركز محوري لإعادة التصدير والتجارة العالمية.