غرفة عجمان تستعرض إمكانات 6 منشآت صناعية

استعرضت غرفة عجمان في معرض «غلفود لصناعة الأغذية 2026» الإمكانات المتقدمة لست منشآت صناعية وطنية، وذلك بالتزامن مع تسجيل عضوية المنشآت الصناعية في الغرفة نمواً لافتاً بنسبة 10%، خلال النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجماليها إلى 824 منشأة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويشهد جناح الغرفة في الحدث العالمي نشاطاً مكثفاً يستهدف تعزيز قنوات التواصل وتوسيع مجالات التعاون، حيث يضم الجناح كلاً من «مصنع الروضة للمواد الغذائية» و«مصنع ميركاتا لصناعة الحلويات» و«مصنع بون كريب» و«مصنع بيرفكت للأغذية» و«محمصة الراهي» و«محمصة الرواحي»، لتسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية.