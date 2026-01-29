«غلفود» يشهد عرض لحوم «الواغو» الأغلى عالمياً.. والسعر يصل إلى 3000 درهم للكيلوغرام

شهدت فعاليات الدورة الـ31 من معرض «غلفود للأغذية 2026»، عرض شركات عربية وأجنبية أحدث منتجاتها في قطاع اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، وسط إقبال كثيف من الزوار خلال فعاليات اليوم الثالث للمعرض.

ورصدت «الإمارات اليوم» عدداً من المنتجات والأغذية المعروضة في أجنحة المعرض، أبرزها لحوم «الواغو» اليابانية، التي تعد الأغلى عالمياً بسعر تجزئة للمستهلك يصل إلى 3000 درهم للكيلوغرام، ومكمّلات غذائية مصنوعة من كبد البقر وألواح الكولاجين من جلد البقر المُعالج الطبيعي، إضافة إلى مرق مصنوع من عظام أبقار مربّاة على الأعشاب الأسترالية، فضلاً عن لحم ديك رومي بنكهة «الماتشا» اليابانية (مسحوق الشاي الأخضر الياباني الطبيعي).

كما شمل الرصد عدداً من منتجات جناح قطاع المأكولات البحرية، والمقام للمرة الأولى في «غلفود 2026»، حيث عرضت شركات مشاركة منتجات غذائية بحرية ضمت «كمابوكو»، وهو نوع من عجينة السمك المطبوخة على البخار في اليابان، و«التشيكوا»، وهي عجينة سمك مشوية على البخار، إلى جانب لحم السلطعون الصناعي، وعجينة السمك الفاخرة المصنوعة من سمك آلاسكا البري الطبيعي، والمعروفة بـ«سوريمي بريميم»، علاوة على منتجات عجينة السمك المجمدة.

طلب متزايد

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة اللحوم والماشية الأسترالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، دارن واتسون، أن دولة الإمارات تُعد أكبر سوق للحوم الأبقار ولحوم الأغنام المبردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتصدر دول المنطقة بفارق واضح.

وأضاف أن المنتجات الأسترالية المبردة تُصنف كمنتجات فاخرة، مشيراً إلى أن الطلب عليها يتزايد في الإمارات والمنطقة، تماشياً مع توجهات التميّز في قطاع خدمات الطعام والضيافة.

وأوضح واتسون أن لحم البقر المبرد يمثل نحو 84% من إجمالي صادرات لحوم الأبقار إلى الإمارات، في حين يشكّل لحم الأغنام المبرد نحو 79% من صادرات لحوم الخراف إليها، ما يعكس مكانة الإمارات كسوق أولى للمنتجات الأسترالية الفاخرة من لحوم الأبقار والخراف.

منتجات أسترالية

بدوره، كشف عضو فريق الأبحاث في منظمة اللحوم والماشية الأسترالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جون مارتن، عن بعض المنتجات المبتكرة المعروضة في جناح المنظمة والمقرر طرحها قريباً في السوق الإماراتية والشرق الأوسط، بينها لحم بقر أسترالي عضوي، مُربى على الأعشاب الطبيعية، ومجفف ببطء لتحقيق أقصى قدر من النعومة، كما أنه غني بالبروتين ومنخفض الكربوهيدرات، وخالٍ من أي مواد ضارة، فضلاً عن خلوه من الغلوتين، ومصدره مزارع عضوية معتمدة.

وأضاف أن من بين المنتجات أيضاً ألواح كولاجين مصنعة من كولاجين جلد البقر الطبيعي، وتحتوي على 11 غراماً من الكولاجين و15 غراماً من البروتين، مبيناً أنها منخفضة السكر، وخالية تماماً من أي مثخّنات صناعية، إضافة إلى مرق عظام البقر المصنوع من عظام أبقار مربّاة على الأعشاب، علاوة على مكمّلات غذائية غنية بالعناصر الغذائية، مصنوعة من كبد البقر.

لحوم يابانية

من جهته، أكد ممثل عن مجلس ترويج تصدير منتجات الثروة الحيوانية اليابانية، تيتسويا فوغينو، أهمية مشاركة المجلس في الدورة الحالية من معرض «غلفود» في دبي، حيث تعد هذه المشاركة الثامنة للمجلس، وذلك بهدف عرض وإبراز جودة وخصائص لحم «الواغو» الياباني الفريد على المستوى الدولي.

وقال فوغينو: «(الواغو) الياباني دخل سوق الشرق الأوسط ويزداد تقديره كعنصر فاخر وعالي الجودة، وهدفنا هو تمكين زوار المعرض من التعرف على نكهته وقوامه الاستثنائي».

وأشار إلى أن إنتاج لحوم الأبقار في اليابان لا يتجاوز 1% من إجمالي الإنتاج العالمي، مبيناً أن محدودية الإنتاج تعود إلى طبيعة تربية الأبقار اليابانية من نوع «الواغو»، التي تمتد لأكثر من 30 شهراً.

ولفت أيضاً إلى أن تربية تلك الأبقار تتم بعناية كبيرة ضمن مزارع عائلية، ما يتطلب جهداً ووقتاً طويلين، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع مستوى الترخيم في اللحم وجودته وأسعاره.

وأوضح فوغينو أن مصطلح «الواغو» يعني البقر الياباني، ويتميّز بجودة استثنائية، تتمثل في ارتفاع درجة الترخيم، ونعومة اللحم، إضافة إلى الرائحة الحلوة المميزة المعروفة باسم «عطر الواغو».

الأغلى عالمياً

وقال ممثل شركة «واغو»، يونغفان فوكّون، إن سعر لحوم «الواغو» يراوح لتجار الجملة بين 500 و2000 درهم للكيلوغرام الواحد، أما سعر التجزئة للمستهلكين فقد يصل إلى 3000 درهم للكيلوغرام حسب نوع القطع، ما يجعلها الأغلى عالمياً.

وأشار إلى أن متاجر الشركاء توفر قطعاً خاصة وصغيرة الحجم للمستهلكين يراوح سعرها بين 300 و500 درهم.

وأكد فوكّون أن دبي وجهة مثالية للأعمال في الشرق الأوسط، حيث توفر دعماً كبيراً لانطلاق الأعمال، ما يجعلها سوقاً نابضة بالفرص الاقتصادية.

منتَج مبتكر

إلى ذلك، استعرضت ممثلة شركة «سنيورة للصناعات الغذائية»، دانا خريسات، أحد منتجات شركتها المبتكرة والفاخرة من بينها لحم الديك الرومي بنكهة «الماتشا» اليابانية الطبيعية، المصنوعة من مسحوق الشاي الأخضر الياباني الأصيل، وهو المنتج الأول من نوعه في العالم.

وقالت خريسات: «تأتي مشاركتنا في إطار حرصنا على تقديم أطعمة تجمع بين الجودة العالية والنكهات الفريدة لتلبية أذواق المستهلكين الباحثين عن تجربة طعام متميزة في الشرق الأوسط والعالم».

أسماك فاخرة

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لشركة «ياماسا كامابوكو» اليابانية، هوماري نادا: «نشارك هذا العام للمرة الأولى في معرض (غلفود 2026) لاستعراض منتجاتنا الفاخرة من المنتجات البحرية»، مشيراً إلى أن الشركة تشتهر بإنتاج «الكمابوكو»، «التشيكوا»، «التمبورا»، ولحم السلطعون الصناعي، مع التركيز على الجودة اليابانية التقليدية والابتكار.

وأضاف أن الشركة تعرض للمرة الأولى منتج «سوريمي بريميم»، وهي عجينة سمك فاخرة مصنوعة من سمك ألاسكا البري الطبيعي، ومنتجات عجينة السمك المجمدة، لافتاً إلى أن سوق الشرق الأوسط تتمتع بإمكانات كبيرة في قطاع الأغذية والمأكولات البحرية.

وأشار إلى أن الشركة تنتج عجينة «السوريمي» الفاخرة التي تتميز بأنها معقمة بدرجات حرارة عالية ويمكن حفظها حتى ستة أشهر في درجة حرارة الغرفة، مع طعم وملمس متفوقين مقارنة بالمنتجات الأخرى في السوق، بفضل التقنيات اليابانية المتقدمة.

كما استعرض منتجات عجينة السمك المجمدة مثل أعواد السلطعون، ومنتجات تتمثل في وجبات خفيفة مبتكرة، والتي تناسب قوائم المطاعم وتلبي متطلبات المستهلك العصري، قائلاً: «نأمل من خلال مشاركتنا في هذا المعرض تعزيز تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط وتقديم تجربة فريدة لعشاق المأكولات البحرية الفاخرة».