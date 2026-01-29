«الفجيرة الوطني»: 1.2 مليار درهم صافي الربح بعد الضريبة

أعلن بنك الفجيرة الوطني، أمس، عن نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفقاً للموافقة الواردة من المصرف المركزي.

وبحسب النتائج، فقد سجل البنك أفضل صافي ربح له، قبل الضريبة، بلغ 1.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 934.8 مليون درهم في عام 2024، مرجعاً ذلك إلى نمو سنوي بنسبة 41.7%.

كما حقق «الفجيرة الوطني» صافي ربح قياسياً بعد الضريبة بلغ 1.2 مليار درهم للعام، مقارنة بمبلغ 850.1 مليون درهم في عام 2024، واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 42.8% من صافي الربح بعد الضريبة على شكل توزيعات نقدية.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للبنك لهذا العام 1.28 مليار درهم، بزيادة قدرها 47.2% مقارنة بمبلغ 870.1 مليون درهم في عام 2024، فيما حقق البنك أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.5% مقارنة بمبلغ 1.62 مليار درهم في عام 2024.

وسجل بنك الفجيرة الوطني أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 2.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.3% عن عام 2024، ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 5.7% ليصل إلى 1.89 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.79 مليار درهم في عام 2024.

بدوره، ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 18.8% ليصل إلى 537.9 مليون درهم، مقارنة بـ452.7 مليون درهم في عام 2024.

وشهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نمواً قوياً بنسبة 19.5% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 226.1 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.95% مقارنة بنسبة 5.12% كما في 31 ديسمبر 2024، وارتفعت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل إلى 139% مقارنة بـ119.4% في 31 ديسمبر 2024.

وسجلت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء ارتفاعاً بنسبة 11.4%، لتصل إلى 51 مليار درهم مقارنة بمبلغ 45.8 مليار درهم في نهاية عام 2024.

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: «سعداء وفخورون بتحقيق بنك الفجيرة الوطني نتائج قياسية بتجاوزه حاجز المليار درهم لصافي الربح، وذلك للمرة الأولى في تاريخه الممتد لمسيرة 43 عاماً، مع تحسن ملحوظ في جميع مؤشرات الأداء، وتؤكد هذه النتائج بشكل خاص مرونة البنك وفاعلية الاستراتيجيات التي تركز على النمو المستدام طويل الأجل، وقدرة بنك الفجيرة الوطني على التكيف مع البيئة المتغيرة باستمرار والخروج منها أقوى من أي وقت مضى».

بدورها، قالت نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة رجاء عيسى القرق: «واصل بنك الفجيرة الوطني سلسلة نتائجه القياسية للعام الثالث على التوالي في عام 2025، ويُظهر هذا الإنجاز مرونة أعمالنا الرئيسة، وكفاية رأس المال القوية، والتحسن الملحوظ في جودة الموجودات، والتركيز المستمر على ضبط التكاليف، وميزانية عمومية متنوعة بشكل جيد».