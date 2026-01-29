«المركزي » يطلق حلول دفع بيومترية

أعلن المصرف المركزي، من خلال البيئة التجريبية الرقابية ومركز الابتكار التابعين له في معهد الإمارات المالي، وبالتعاون مع شركة «نتورك إنترناشيونال» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن إطلاق حلول الدفع البيومترية «Biometric» الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك باستخدام تقنيتَي التعرف إلى الوجه وكف اليد.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المبادرة تخضع حالياً لمرحلة إثبات المفهوم، حيث يتم تطبيقها في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يتيح للمتعاملين إجراء المدفوعات بسهولة من خلال التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه أو كف اليد، من دون الحاجة إلى البطاقات أو الأجهزة الذكية، مشيراً إلى أن هذه التقنية تعتمد على حلول «نتورك إنترناشيونال» بدعم من شركة «PopID».

وقال مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، سيف حميد الظاهري: «يؤكد مصرف الإمارات المركزي التزامه الراسخ بدعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في الدولة، وتعد حلول الدفع البيومترية خطوة استراتيجية نحو توفير تجارب دفع أكثر أماناً وسلاسة، وترسيخ معايير جديدة للثقة والمرونة في المعاملات المالية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد رقمي رائد قائم على الابتكار».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»، مراد جاغري سوزر: «تفتخر (نتورك إنترناشيونال) عبر تعاونها الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي بدورها في مجال المدفوعات البيومترية بهدف بناء منظومة مدفوعات مستقبلية»، وأضاف: «تمثل المدفوعات البيومترية خطوة متقدمة في مسيرة التحول نحو التجارة الرقمية، حيث تجمع بين الراحة والأمان والكفاءة».