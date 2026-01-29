21.1 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» في 2025

سجل بنك أبوظبي الأول صافي أرباح قياسياً للمجموعة بلغ 21.11 مليار درهم خلال عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 27%، لتصل إلى 25.2 مليار درهم.

ونمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% لتبلغ 36.68 مليار درهم، مدعومة باستمرار زخم الأعمال وتنامي الإيرادات غير المشتملة على الفوائد.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4% ليبلغ 20.32 مليار درهم، مدفوعاً بنمو مزدوج الرقم في حجم المعاملات، فيما ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 36% لتصل إلى 16.35 مليار درهم، مشكّلة 45% من إيرادات المجموعة.

وعلى مستوى الميزانية العمومية للمجموعة بلغ إجمالي الأصول 1.4 تريليون درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2024.

وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 17% لتصل إلى 616 مليار درهم، وفي المقابل ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 841 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، إن نتائج بنك أبوظبي الأول للعام المالي 2025 تجسد مسيرة أعوام من النجاح المتواصل لجهود البنك في التوسُّع في محفظة أعماله، وتعزيز مرونته، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ما أسهم في ترسيخ مكانة المجموعة كإحدى المؤسسات الرائدة في القطاع، وقد نجح البنك في توسيع نطاق أعماله، وزيادة ربحيَّته، وترسيخ دوره كبنك عالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بفضل كفاءة آليات التنفيذ المحكمة، مؤكداً بذلك التزام المجموعة الدؤوب بدعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات والاستثمار المتواصل في مبادرات التكنولوجيا والابتكار، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، إن البنك اختتم العام المالي 2025 محققاً أداءً قوياً يبرز قوة محفظة الأعمال لدى البنك واستراتيجيته المنهجية على مدار العام، وحافظت عوائد البنك على متانتها على نطاق واسع، لاسيما مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 19.2%، متجاوزاً بذلك المستهدفات متوسطة المدى، وهو ما يعزّز مكانة بنك أبوظبي الأول على مستوى الربحية بين أبرز البنوك المصنفة على درجة «AA-» عالمياً.

وأضافت: «أثمر هذا الأداء المستدام عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي 2025، بإجمالي توزيعات 8.84 مليارات درهم، تعدّ الأعلى في تاريخ البنك».

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في مسيرة البنك نحو التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتوسُّع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل والتقدم السريع في مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي لدى البنك، ما أسهم في تحقيق تحسينات ملموسة على مستوى الإنتاجية، وجودة القرارات المتخذة، والارتقاء بتجربة المتعاملين.