«جمارك دبي» تبحث زيادة التبادل التجاري مع الكويت

بحث المدير العام لدائرة جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، مع القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، خالد عبدالرحيم الزعابي، آليات تطوير التعاون الثنائي وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وتناول اللقاء مناقشة فرص الشراكة المستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستعراض عدد من المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات المعنية.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، وتكثيف اللقاءات المشتركة بما يسهم في بناء شراكات مستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات التجارة والخدمات الجمركية، مشيرَين إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة فاعلة لتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم المبادرات التي تعكس رؤية القيادتين في دولة الإمارات ودولة الكويت نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتعاوناً يخدم شعبي البلدين الشقيقين.

وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة، رحب بوسناد بالقنصل العام الكويتي، مشيداً بعمق الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت، وثمّن مستوى التعاون القائم بين مؤسسات البلدين، لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

كما قدم التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني، متمنياً للدولة الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

من جانبه، أشاد الزعابي بالدور الريادي لـ«جمارك دبي» كنموذج متطور في العمل الجمركي، مؤكداً حرص القنصلية العامة لدولة الكويت على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعاون المؤسسي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.