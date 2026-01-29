«الإمارات دبي الوطني كابيتال» تقدم خدماتها التجارية في الهند

أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، عن حصولها على الموافقة التنظيمية على ترخيص تقديم الخدمات المصرفية التجارية من الفئة الأولى من هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية «SEBI»، الجهة المنظمة للسوق في الهند، لتصبح بذلك أول مؤسسة مصرفية استثمارية في الشرق الأوسط تحصل على ترخيص من الفئة الأولى.

ويتيح هذا الترخيص لـ«الإمارات دبي الوطني كابيتال» تقديم مجموعة كاملة من خدمات أسواق رأس المال في الهند، التي تغطي كامل مراحل معاملات الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك العمل كمقدم خدمات مصرفية تجارية ومدير اكتتاب في اكتتابات أسواق رأسمال الأسهم (الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات اللاحقة وعمليات الإصدارات المؤسسية المؤهلة)، بالإضافة إلى العمل كمنظم في عمليات الإصدارات المحلية لأسواق رأسمال الدين.

وتتيح هذه الموافقة لـ«الإمارات دبي الوطني كابيتال» توسيع حضورها في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتقديم خدمات مصرفية استثمارية مصممة خصيصاً لتلائم العملاء وظروف السوق الهندية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.

وتعمل شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال الهند الخاصة المحدودة»، المسجلة في مومباي، امتداداً لمنصة الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية لشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» في دولة الإمارات، مدعومة بوجود محلي وحوكمة قوية ومجلس إدارة يضم كبار المديرين التنفيذيين في البنك.