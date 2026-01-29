«مجموعة الحبتور» تغلق عملياتها في لبنان

قررت «مجموعة الحبتور» المضي قدماً في إغلاق عملياتها في لبنان، مرجعة ذلك إلى «الأوضاع السائدة في لبنان، وبعد إجراء مراجعة داخلية شاملة».

وأفادت المجموعة، في بيان لها، أمس، بأن «هذا القرار يأتي على خلفية حالة عدم الاستقرار المطوّلة، واستمرار الحملات العدائية، والهجمات العلنية، والممارسات التشهيرية الموجهة ضد المجموعة وأعمالها، فضلاً عن الإجراءات القانونية الجارية حالياً بين (مجموعة الحبتور) والحكومة اللبنانية».

وجاء في البيان: «على مدى فترة زمنية ممتدة، حرصت المجموعة على الحفاظ على عملياتها، وحماية موظفيها، وصون استثماراتها، رغم التحديات المتزايدة، غير أن الأثر التراكمي لهذه العوامل جعل من استمرار العمليات أمراً غير قابل للاستدامة في الوقت الراهن».

وأكدت «مجموعة الحبتور» أن القرار - على الرغم من صعوبته وما يحمله من أبعاد إنسانية ومهنية - جاء بعد مسار طويل من الصمود والالتزام، مشيرة إلى أنه «منذ بدء وجود (مجموعة الحبتور) في لبنان وافتتاح فندقها الأول، عام 2001، تعاملت المجموعة مع استثماراتها وموظفيها بمنطق الشراكة والمسؤولية، وليس بمنطق الربح الآني».

وتابعت: «خلال سنوات طويلة من الحروب والأزمات المتعاقبة، تحملت المجموعة أعباء تشغيلية ومالية جسيمة، وواصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، وتعاملت مع هذه المرحلة بوصفها حالة إنسانية قبل أن تكون حالة تجارية، وذلك في ظل غياب القرار الرسمي وتقاعس الدولة عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار والحماية اللازمة».

وأضافت: «غير أن استمرار هذا النهج لم يعد ممكناً، فمع تفاقم الأوضاع، واستمرار الإخفاق المؤسسي، وغياب أي حلول جذرية لمعالجة الاختلالات القائمة، تجد (مجموعة الحبتور) نفسها مضطرة لاتخاذ قرار وقف عملياتها في لبنان، وإيقاف نزيف الصرف المستمر، وتسريح موظفيها كافة، حفاظاً على حقوقها ومصالحها، ومنعاً لمزيد من الاستنزاف غير المبرر».

وأوضحت المجموعة أن «قرار وقف جميع أعمالها، ومنها إغلاق فنادقها، يأتي في هذا السياق، كإجراء قانوني وتشغيلي ضروري، يندرج ضمن حزمة التدابير التي تعتمدها المجموعة لحماية حقوقها واستثماراتها، وأصحاب المصلحة المرتبطين بها، وذلك في إطار المسار القانوني القائم»، واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على «احتفاظها الكامل بحقوقها كافة، ومواصلتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مناسبة، وفقاً للاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة».

يذكر أن «مجموعة الحبتور» مجموعة شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً، أسّسها خلف أحمد الحبتور عام 1970، وتملك أعمالاً ناجحة ومنوعة في قطاعات اقتصادية أساسية (فنادق وسيارات وعقارات وتعليم).