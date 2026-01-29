عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 15.37 مليار درهم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أداء قياسياً، إذ جاوزت 15.37 مليار درهم، وهي ثاني أعلى قيمة للتصرفات بعد المسجلة يوم الاثنين الماضي (26 يناير)، ما يعكس حالة الزخم في السوق العقارية للإمارة، وتدفق الاستثمارات في القطاع العقاري ليواصل تحطيم الأرقام القياسية المسجلة خلال العام الماضي.

جاء ذلك بعد تنفيذ 1128 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 3.65 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت مبيعات أمس بواقع 691 مبايعة لوحدات سكنية، و102 مبايعة لمبانٍ، و95 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 888 صفقة.

واقتنصت العقارات على الخريطة نحو 1.4 مليار درهم من إجمالي المبيعات، في حين سجلت العقارات الجاهزة نحو 2.25 مليار درهم.

بدوره، سجل الرهن العقاري 214 معاملة بقيمة 11.57 مليار درهم، موزعة بواقع 117 معاملة لوحدات سكنية، و36 معاملة لمبانٍ، و61 معاملة لأراضٍ.

وشهدت تعاملات الرهن العقاري، أمس، تسجيل صفقتين قياسيتين في منطقة قناة دبي المائية «دبي واتر فرونت» بقيمة تبلغ نحو 11.1 مليار درهم، الأولى بقيمة 10.3 مليارات درهم على مساحة 1.1 مليون متر مربع، والثانية بقيمة 751 مليون درهم على مساحة مليون متر مربع.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 178.29 مليون درهم، بواقع 26 معاملة موزعة على 22 معاملة لوحدات سكنية، ومبنى واحد، وثلاثة معاملات لأراضٍ.

وجاءت منطقة «معيصم الثانية» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بعد أن سجلت 597.38 مليون درهم، تلتها «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بنحو 562.42 مليون درهم، ثم «نخلة ديرة» التي سجلت 247.67 مليون درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» 179.96 مليون درهم، ثم منطقة «اليلايس 1» التي سجلت 177.27 مليون درهم.

وحلّت منطقة «الخليج التجاري» سادسة بـ141.21 مليون درهم، تلتها «مدينة دبي الملاحية» بـ112.11 مليون درهم، و«السطوة» 83 مليون درهم.

يذكر أن عقارات دبي سجلت أعلى أداء يومي على الإطلاق، يوم 26 يناير الجاري، عندما جاوز إجمالي التصرفات العقارية 15.6 مليارات درهم، بمبيعات قيمتها 11.49 مليار درهم.