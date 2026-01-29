المشترون «نقداً» يهيمنون على سوق إعادة بيع الفلل الفاخرة

أظهرت دراسة أجرتها «fäm لوكس»، قسم العقارات الفاخرة في شركة «fäm» العقارية، أن سوق إعادة بيع الفلل الفاخرة في دبي بات يهيمن عليها المشترون النقديون الذين يرغبون في شراء عقارات جاهزة من دون أي مخاطر.

وكشفت الدراسة أن سوق إعادة بيع الفلل، التي تزيد قيمتها على 40 مليون درهم، سجلت 169 صفقة إعادة بيع بقيمة 11.57 مليار درهم في عام 2025، منها 15.7% فقط ممولة برهن عقاري.

وأظهرت البيانات أن 98% من معاملات إعادة بيع الفلل في 2025 كانت لفلل «مكتملة البناء»، في حين لم تتجاوز نسبة بيع الفلل «قيد الإنشاء» 2%، مقارنة بسوق إعادة بيع الشقق، حيث بلغت نسبة المعاملات على الخريطة 28%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «fäm» العقارية، فراس المسدي: «تعكس سوق إعادة البيع رغبات المشترين الحقيقية لأنها لا تتأثر بالرافعة المالية أو المضاربة قصيرة الأجل».

وأضاف: «يتركز الطلب على الفلل الفاخرة الجاهزة بشكل كبير، ويعود ذلك إلى أن الفلل تعد أصولاً شخصية، حيث توفر الخصوصية والمساحة، والتصميم، والإضاءة، والتشطيبات، والبيئة المحيطة التي لا يمكن التحقق منها قبل اكتمال البناء»، لافتاً إلى أن مشتري الفلل الفاخرة لا يسعون وراء العائد، بل يستثمرون رؤوس أموالهم في نمط حياة مريح، وخصوصية تامة، وأمان طويل الأمد.

ووفقاً للدراسة، فقد سجلت الفلل التي تراوح أسعارها بين 50 و70 مليون درهم، المؤشر الأوضح على قوة السوق، إذ سجلت أعلى قيمة سنوية لإعادة البيع خلال السنوات الثلاث الماضية، وارتفعت من 2.40 مليار درهم في عام 2023 إلى 3.33 مليارات درهم في عام 2024، ثم إلى 3.49 مليارات درهم في العام الماضي، ومن بين 159 صفقة تمت خلال تلك الفترة، لم يتم تمويل سوى 24 صفقة منها برهن عقاري.