شراكة لتمكين الجيل القادم من قادة «الطيران الإماراتي»

وقّعت مجموعة «سند»، المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، خلال معرض التوظيف «مستقبل واعد»، الذي اختتم فعالياته أمس، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير المواهب الإماراتية، وتشجيع الشباب على استكشاف قطاع الطيران، وتمكين الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع بدولة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون «سند» والهيئة العامة للطيران المدني في تعريف الجيل القادم ببرامج تنمية قطاع الطيران في دولة الإمارات، بما في ذلك مركز «سند» الجديد لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «جي تي إف» في مدينة العين، إضافة إلى دعم المبادرات الوطنية التي تشجع المواهب الإماراتية على الانضمام للعمل في قطاع الطيران.

ويدعم قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به حالياً سوق العمل بتوفير 992 ألف فرصة عمل عبر أنحاء الدولة، ويوظف بشكل مباشر أكثر من 206 آلاف و800 شخص، ويسهم في نحو 92 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، كما تشير التوقعات إلى نمو عدد الوظائف المرتبطة بالقطاع بنحو 185 ألف وظيفة أخرى حتى 2030.

وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، عمر بن غالب: «يُعدّ تمكين الشباب الإماراتي أمراً بالغ الأهمية لاستدامة مستقبل قطاع الطيران، وسنتعاون مع (سند) لتزويد مواهبنا الوطنية بفرص التعلم والعمل اللازمة، لتلبية التطلعات الوطنية في هذا المجال».

من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، منصور جناحي: «يعكس تعاوننا مع الهيئة العامة للطيران المدني التزامنا المشترك بالاستثمار في تطوير مهارات الشباب الإماراتي الذي يُعدّ الثروة الحقيقية لبلدنا، ومن خلال توقيع هذه المذكرة، نؤكد اهتمامنا المشترك باستقطاب المواهب الوطنية إلى قطاع حيوي تتوافر فيه الفرص، ويلبي الطموحات من خلال إنشاء مسارات وظيفية واضحة تُمكّنهم من تطوير مهاراتهم».