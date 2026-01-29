«طيران الإمارات» و«ماريوت» تفتتحان منتجعاً فاخراً في أستراليا

وقّعت شركة طيران الإمارات اتفاقية مع شركة «ماريوت إنترناشيونال» لافتتاح منتجع «وولجان فالي طيران الإمارات - ريتز كارلتون لودج»، وهو منتجع فاخر شامل الخدمات، يضم 40 جناحاً، يقع على مساحة 7000 فدان، ضمن محمية طبيعية بمنطقة جبال «جريتر بلو ماونتينز» في أستراليا، والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي الجدير بالحماية، وذكرت «طيران الإمارات»، في بيان، أمس، بأن المنتجع الذي يتوقع افتتاحه في منتصف عام 2026، سيُرسّخ معايير متفوقة جديدة في قطاع الضيافة والسفر الفاخر، كما سيسهم في إنعاش حركة السياحة في منطقة نيو ساوث ويلز.

وقال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك: «نفخر باستثمارنا طويل الأجل في منتجع (وولجان فالي طيران الإمارات)، والذي تميّز بكونه من أوائل المنتجعات الفاخرة في أستراليا التي تراعي أرفع معايير الحفاظ على البيئة».

وكانت «طيران الإمارات» استثمرت 150 مليون دولار أسترالي في منتجع «وولجان فالي» منذ عام 2006، حيث طوّرت المنتجع مع الحفاظ على تراثه البيئي والثقافي، وشمل ذلك عمليات ترميم للمعالم التاريخية المهمة، مثل المبنى الأصلي الذي يعود تاريخه إلى عام 1832، إلى جانب برامج واسعة النطاق لحماية النباتات والأحياء البرية المحلية وإكثارها، بما في ذلك زراعة أكثر من مليون شجرة محلية في جميع أنحاء الموقع.

وتستثمر «طيران الإمارات» حالياً 50 مليون دولار أسترالي إضافية في أعمال تجديد المنتجع بالتعاون مع «ماريوت».