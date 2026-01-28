من دبي إلى نيروبي.. "جلفود" تعلن توسعها القاري بإطلاق "جلفود 360 إفريقيا" في كينيا 2027

أعلنت "جلفود"، المنصة العالمية الرائدة لتوريد الأغذية والمشروبات، عن توسعها الإستراتيجي إلى القارة الإفريقية عبر إطلاق معرض "جلفود 360 إفريقيا/كينيا"، الذي تقرر إقامته في العاصمة نيروبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2027.

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات "جلفود 2026" المقامة في دبي، ليؤكد اختيار كينيا كدولة مضيفة رسمية للمعرض في أفريقيا، ويعزز مكانتها كبوابة رئيسة للقارة تفتح آفاقاً واسعة نحو المنظومات الغذائية والأعمال الزراعية والخدمات اللوجستية والابتكار على مستوى العالم.

ويمثل إطلاق "جلفود 360 إفريقيا/كينيا" الذي يحظى بدعم من وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، ووزارة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، وهيئة الزراعة والغذاء، ومكتب المبعوث الخاص للتكنولوجيا في كينيا، تجسيداً لشراكة إستراتيجية محورية بين دولة الإمارات وكينيا تستند إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، حيث يهدف الحدث إلى تسريع التدفقات التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، مرسخاً المكانة الريادية للقارة الأفريقية في الأسواق الغذائية العالمية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في كينيا لي كينياجوي، إن إطلاق "جلفود 360 إفريقيا/كينيا" يمثل محطة مفصلية في مسار كينيا التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أنه وانطلاقاً من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات وما يصاحبها من إصلاحات هيكلية واسعة، يعكس هذا الحدث دولة تحشد منظومتها الإنتاجية بكامل طاقتها للانخراط في التجارة العالمية، وترسخ موقعها كبوابة أفريقيا إلى العالم لربط مزارعها ومصانعها وممراتها اللوجستية بالأسواق الدولية.

وأكد وزير مجلس الوزراء لوزارة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية السناتور موتاهي كاغوي، أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد كينيا إذ يساهم بأكثر من ربع الناتج المحلي ويدعم ملايين الأسر، موضحاً أن "جلفود 360 إفريقيا/كينيا" يعكس التزام الدولة بتحويل هذه القوة الزراعية إلى فرص عالمية وربط المنتجين في كينيا وأفريقيا بالأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضحت تريكسي لوه ميرماند، المنظِّمة العالمية لمعرض "جلفود"، أن كينيا تتمتع بمقومات تنافسية بارزة على المستوى العالمي، لافتة إلى أن أفريقيا تقف اليوم عند لحظة تحول حقيقية، ويأتي المعرض ليعزز دور كينيا كجسر محوري لعبور المنتجات والابتكارات الأفريقية إلى الأسواق الدولية، حيث يحمل هذا التوسع رسالة واضحة مفادها أن اقتصاد الغذاء في أفريقيا يدخل مرحلة جديدة من النمو والتنفيذ والتنافسية تقودها كينيا بثقة ورؤية واضحة.

ويعمل معرض "جلفود 360 إفريقيا/كينيا" كمنصة محفزة لتعزيز القيمة المضافة في القطاع الزراعي ورفع تنافسية الصادرات ودعم التصنيع الزراعي وتوسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع النمو الصناعي، مرسخاً الدور المحوري لجمهورية كينيا كبوابة تجارية وغذائية رائدة، حيث يشكل إطلاق الحدث نقطة تحول تمنح المشترين العالميين منفذاً مباشراً إلى أسرع مراكز الإمداد الغذائي نمواً في القارة عبر بوابة تجارية موثوقة وموحدة.

ويأتي اختيار كينيا لاستضافة هذا الحدث مدفوعاً باستثمارات إستراتيجية واسعة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتقدمة تشمل توسعة مطار جومو كينياتا الدولي وتطوير المطارات الإقليمية وتحديث ميناء مومباسا وإنشاء ممرات تجارية متعددة الوسائط تربط شرق ووسط أفريقيا، إضافة إلى ريادة كينيا في الطاقة الخضراء والتنمية المناخية الذكية التي تعد ركيزة محورية في تنافسيتها، إذ تولد الدولة اليوم أكثر من 90% من كهربائها من مصادر نظيفة، ما يوفر للمستثمرين في الزراعة والصناعة مصادر طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تتماشى مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية العالمية.

وتمثل كينيا محورا رئيسياً في مشهد الفرص الغذائية المتنامية، حيث تمتلك منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة عالمياً، وتعد كينيا بوابة إستراتيجية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تضم سوقاً يحتضن أكثر من 1.4 مليارنسمة، كما تحرص الدولة على الاستفادة من دورها كمنتج ومصدر رئيسي للشاي والقهوة والبستنة والثروة الحيوانية لتكون نقطة دخول للشركات العالمية الباحثة عن التوسع وبناء سلاسل توريد مرنة ضمن اقتصاد غذائي أفريقي يتوقع أن يصل إلى 567.31 مليار دولار بحلول عام 2032. إفريقيا

وتعرف كينيا عالمياً باسم "وادي السيليكون الإفريقي على صعيد الابتكار، حيث تقود حلولاً متقدمة في المدفوعات الرقمية وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، وسيبرز المعرض دور هذه التقنيات ومنصات التجارة الرقمية وتحليلات المناخ في تطوير منظومات الغذاء وتعزيز تتبع سلاسل التوريد والحد من فقد الغذاء وزيادة دخل المزارعين وبناء سلاسل توريد جاهزة للمستقبل.

وجاء الإعلان عن المعرض بعد اختيار كينيا أيضاً لاستضافة الحدث التقني الأكبر من نوعه في شرق إفريقيا "AI Everything x GITEX Kenya" المقرر إقامته من 19 إلى 21 مايو 2026، ما يعزز مكانتها كمركز محوري لاستقبال الفعاليات العالمية في مجالات التجارة والتكنولوجيا، ويسلط الضوء على إستراتيجية الدولة في توظيف الفعاليات الكبرى لتعزيز الاستثمارات والشراكات والتطوير الصناعي والحضور الجيوسياسي.