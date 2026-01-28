طيران الإمارات: نحتاج 20 ألف موظف في العمليات خلال 5 سنوات

أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، أن قوة الطلب على السفر من وإلى دبي، إلى جانب خطط التوسع المستمرة، تدفع طيران الإمارات إلى مواصلة عمليات التوظيف على نطاق واسع، لافتا إلى أن الشركة ستحتاج إلى نحو 20 ألف موظف في قسم العمليات فقط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن خطط التوظيف تشمل مختلف التخصصات التشغيلية، بما في ذلك الضيافة الجوية، وخدمات المطار، والطيارين، والمهندسين، وذلك تماشيا مع النمو المتواصل في الأسطول والشبكة.

وأشار الرضا إلى أن طيران الإمارات تستعد لاستلام 17 طائرة من طراز إيرباص A350 خلال السنة المالية الجديدة، ما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم توسعها في الأسواق العالمية.

وأضاف أن هذه الخطط تعكس الثقة القوية بمستقبل الطلب على السفر إلى دبي، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، وتؤكد التزام طيران الإمارات بالاستثمار في كوادرها البشرية إلى جانب استثماراتها في الأسطول والخدمات.