طيران الإمارات: طلب قوي على السفر من وإلى دبي

أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، أن الطلب على السفر من وإلى دبي يسجل مستويات قوية ومستمرة على جميع درجات السفر، مدفوعا بازدياد أعداد المسافرين إلى الإمارة لأغراض السياحة والأعمال.

وقال الرضا في تصريحات لوسائل الإعلام في دبي اليوم، إن الطلب عبر شبكة طيران الإمارات العالمية قوي، مشيرا إلى أن الناقلة تواصل تشغيل جدول رحلاتها كالمعتاد.

وأوضح أن طيران الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير خدماتها ومنتجاتها لتوفير تجربة سفر استثنائية، لافتا إلى أن الشركة ستوفر خلال العام الجاري 38 صالة خاصة في مطارات حول العالم، ضمن خططها لتعزيز خدمات الصالات في المحطات الخارجية.

وفي إطار تحسين تجربة السفر على متن الطائرة، أشار الرضا إلى أن 10 طائرات من طراز بوينغ 777 باتت مجهزة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الطائرات المزودة بالخدمة 150 طائرة بنهاية العام الجاري.