«إثراء دبي» تطلق رسمياً «حي دبي للذهب»

أطلقت شركة «إثراء دبي»، رسمياً، «حي دبي للذهب»، الوجهة المتكاملة المُصمّمة خصّيصاً لتعزيز مكانة الإمارة كأهم وجهة عالمية لتجارة الذهب والمجوهرات، انسجاماً مع مسيرة دبي نحو الريادة الاقتصادية العالمية، وفي لحظة مفصلية لقطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة.

ويُشكّل هذا الإطلاق مرحلة جديدة في مسيرة تطوّر دبي كمركز عالمي للتجارة والتجزئة والأعمال.

جرى تطوير «حي دبي للذهب» كوجهة موحّدة تجمع كامل سلسلة القيمة لقطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في موقع واحد، لتشمل البيع بالتجزئة والسبائك وتجارة الجملة والاستثمار.

ويُسهم الحي في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات العالمية موثوقية في مجال تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من خلال توحيد هذه الأنشطة.

وجرى الكشف عن الحي، أمس، بدبي، بحضور العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ومساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور جمعة المطروشي، والرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»، عصام كلداري، إلى جانب نخبة من كبار التجّار العاملين في المنطقة منذ سنوات طويلة.

ويُشكّل هذا الحدث محطة بارزة في أجندة دبي الاقتصادية D33، ويُبرز الدور المحوري للحي في رسم ملامح مستقبل تجارة الذهب والمجوهرات على مستوى العالم.

ويعكس الإطلاق، الدور المتواصل لدولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إذ صدّرت الدولة ما يقارب 53.41 مليار دولار أميركي (196 مليار درهم) من الذهب خلال عامي (2024-2025)، مع شركاء تجاريين رئيسين، من بينهم سويسرا والمملكة المتحدة والهند وهونغ كونغ وتركيا، ما يُرسخ مكانة الإمارات كثاني أكبر وجهة عالمياً، من حيث تجارة الذهب المادي.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، أن «هذا الإعلان يشكل جزءاً مهماً من مسيرة تطوير التجارة العالمية، إذ يوفر للمستثمرين والمتعاملين في السوق وصولاً غير مسبوق إلى أحد أكثر مراكز تداول الذهب نشاطاً وثقةً على مستوى العالم»، موضحاً أن هذه المبادرة تُعزز مكانة دبي بوابة عالمية لتجارة الذهب والمجوهرات، وجزءاً أساسياً في منظومة التجارة العالمية.

من جانبه، قال عصام كلداري، إن «إطلاق (حي دبي للذهب) يمثل فصلاً جديداً وبالغ الأهمية في قطاع الذهب والمجوهرات في الإمارة، ويجمع الحي منظومة متنوعة وواسعة من التجّار والمستثمرين وتجّار التجزئة والعلامات التجارية العالمية، من خلال الجمع بين التراث والقدرات التشغيلية والفرص الاستثمارية، بما يخدم المتسوّقين والزوّار عبر الأسواق الدولية وممرات التجارة العالمية الرئيسة».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد الخاجة، إن «إطلاق (حي دبي للذهب) يمثل محطةً فارقة في مسيرة تطوّر مدينتنا وجهة عالمية للتجارة والثقافة والسياحة، وبالاستناد إلى رؤية قيادية طموحة، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، يُسهم هذا المشروع التحولي في تعزيز موقعنا كأحد أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب والمجوهرات، إلى جانب ابتكار تجارب جديدة وملهمة للزوّار والمقيمين على حد سواء، ويُعد الذهب جزءاً أصيلاً من النسيج الثقافي والتجاري لدبي، إذ يرمز إلى إرثها العريق وازدهارها وروح المبادرة المتجذّرة فيها ومن خلال هذه الوجهة البارزة، لا نكتفي بالاحتفاء بهذا الإرث، بل نعيد تصوّره بما يتماشى مع حقبة جديدة تقودها الإبداع والاستدامة».

ويوّحد «حي دبي للذهب» مختلف أنشطة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضمن وجهة واحدة، بصفته «الموطن الجديد للذهب»، ويضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الراسخة في هذا القطاع، مُقدّماً تنوعاً استثنائياً وجودة عالية وقيمة مُضافة للمشترين والتجّار والمستثمرين على حدّ سواء.

وما يُميّز «حي دبي للذهب» عالمياً هو التنوّع غير المسبوق في قاعدة جمهوره، إذ يجمع أحد أوسع أشكال التنوّع في فئات المشترين والتجّار والمستهلكين ضمن وجهة واحدة.

وخلال عام 2025 وحده، استقبل الحي متسوّقين من أكثر من 147 جنسية، ما يعكس المكانة الفريدة لدبي كسوق عالمي حقيقي للذهب والمجوهرات.

ومن أبرز المعالم البارزة المرتقبة في الحي، إطلاق أول «ممشى للذهب» في العالم، وهو ممشى يتم إنشاؤه باستخدام الذهب ليشكّل وجهة ومعلماً سياحياً فريداً لزوّار الحي، على أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على مراحل لاحقة.

ويضم «حي دبي للذهب» أكثر من 1000 تاجر تجزئة في قطاعات الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور ومستحضرات التجميل ونمط الحياة، بما في ذلك متاجر رئيسة لعلامات عالمية مرموقة مثل «مجوهرات جوهرة» و«مالابار للذهب والألماس» و«الرميزان» و«تانيشك للمجوهرات»، فيما أعلنت «جويالوكاس» عن خطط لافتتاح متجر رئيس بمساحة 24 ألف قدم مربعة، ليكون الأكبر للعلامة في منطقة الشرق الأوسط.

كما يسهم «حي دبي للذهب» في تعزيز العرض الأوسع لدبي في مجالي التجزئة والسياحة، إذ تدعمه أكثر من 1000 غرفة فندقية موزعة على ستة فنادق، ما يوفّر سهولة الوصول للزوار الدوليين والمشترين وشركاء التجارة.