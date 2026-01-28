إدارة الأصول والمدن الذكية تتصدر أجندة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أجندة الأعمال الخاصة بمؤتمر «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقارات، والذي يُنظّم تحت إشراف الدائرة، وتستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يومي 4 و5 فبراير 2026.وحدّدت الدائرة، محاور وجدول أعمال مؤتمر «بروبتيك كونيكت» ضمن إطار استراتيجي يعكس أولويات المرحلة المقبلة للقطاع العقاري، ويؤكّد مكانة الدائرة كمرجعية تنظيمية مؤثرة في صياغة توجهات القطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك عبر كلمات رئيسة وجلسات رفيعة المستوى تناقش محاور تشمل: دور التكنولوجيا والبيانات في إعادة تشكيل منظومة التطوير والاستثمار وإدارة الأصول، وتحولات تدفقات رأس المال وتطوّر نماذج الاستثمار في الأسواق الجديدة، ودور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المحافظ العقارية وتطوير المدن الذكية والمشاريع الكبرى.

ووفقاً للأجندة، يركّز اليوم الأول على التحوّل في الإطارين التشغيلي والاستثماري، عبر جلسات تتناول: محفّزات التغيير في العقار العالمي عبر التكنولوجيا والبيانات وآفاق النمو الجديدة، وكيفية بناء تجارب ضيافة من خلال تحسين التكامل بين التكنولوجيا والتصميم لدفع الابتكار.

وفي اليوم الثاني، ستواصل الجلسات تسليط الضوء على أبرز القضايا والاتجاهات التي تهم القيادات التنفيذية العالمية، بما يدعم قدرتهم على تعزيز التنافسية ومواكبة تطورات القطاع العقاري في دبي والمنطقة والعالم.