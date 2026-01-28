17.3 مليار دولار مبيعات التجزئة للأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال 2025

نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، لقاء أعمال على هامش فعاليات معرض «غلفود 2026».

وبمشاركة 410 ممثلين لشركات عالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، استعرض لقاء الأعمال أحدث البيانات السوقية، وأهم التوجهات التي تُسهم في رسم ملامح القطاع في دولة الإمارات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالاقتصاد القوي والنمو السكاني وازدهار السياحة»، لافتاً إلى أن «غلفود» يُمثل منصة مهمة لتأسيس شراكات عالمية واستكشاف الفرص الجديدة. وأضاف: «نحرص على توفير بيئة ديناميكية داعمة للقطاع، وربط الشركات العالمية بالفرص المحلية وتمكينها من التوسع إقليمياً وعالمياً».

وتم خلال العرض التعريفي تسليط الضوء على إحصاءات مبنية على بيانات مؤسسة «يورومونيتر»، والتي أظهرت أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة بلغت 17.3 مليار دولار خلال عام 2025، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.2 مليار دولار، مع توقعات بأن يسجل هذا الإنفاق معدل نمو سنوي مركباً قدره 8.5% حتى عام 2029.

واستقطب قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 576 مليون دولار خلال الفترة 2021 -2025، بحسب بيانات «إف دي آي إنتليجنس»، فيما استقطب قطاع تكنولوجيا المطاعم في الدولة استثمارات بقيمة 898.8 مليون دولار.

وركز العرض التعريفي على توقعات ارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في دولة الإمارات من 9.75 مليارات دولار في عام 2025، ليسجل معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 4.7% حتى عام 2030. واستحوذت منتجات اللحوم على الحصة الكبرى من مبيعات هذه الفئة، محققة مبيعات بالتجزئة بقيمة 3.1 مليارات دولار. وجاءت الخضراوات في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 2.7 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.8% خلال الفترة ذاتها.

ولفت العرض التعريفي إلى توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الإمارات من 7.68 مليارات دولار في عام 2025، فيما تستحوذ المواد الغذائية الأساسية على الحصة الكبرى من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 2.7 مليار دولار، تليها منتجات الألبان بمبيعات 2.3 مليار دولار.

وأشار العرض إلى توقعات بتسجيل مبيعات التجزئة من المشروبات الغازية معدل نمو سنوي مركباً قدره 6.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، لتصل مبيعاتها إلى 4.5 مليارات دولار. وجاءت مشروبات الشاي والقهوة الجاهزة للشرب كأسرع الفئات نمواً، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9% لمشروبات الشاي، و8.3% لمشروبات القهوة خلال الفترة من 2025 إلى 2030.