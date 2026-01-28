تقرير: قادة التجارة أكثر ثقة بنمو «القطاع» في الإمارات

أظهر تقرير التوقعات السنوية لعام 2026، الصادر عن المرصد العالمي للتجارة، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تصنيف القيادات التنفيذية للتجارة في دولة الإمارات ضمن الفئة الأكثر ثقة بنمو التجارة على مستوى العالم مع دخول عام 2026، بدعم من الاستثمار المستدام في البنية التحتية التجارية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والاعتماد المبكر للتقنيات الرقمية.

وكشفت نتائج تقرير المرصد في دولة الإمارات الذي جرى في نوفمبر 2025، بالتعاون مع وكالة «هورايزون جروب» للتحليلات ومقرها جنيف، أن نحو ثلثي المسؤولين التنفيذيين العاملين في الدولة يتوقعون أن يعادل نمو التجارة في عام 2026 مستويات عام 2025 أو يتجاوزها. ويضع ذلك دولة الإمارات في موقع متقدم على العديد من الأسواق التجارية الناشئة والمتقدمة في 19 دولة شملها الاستطلاع.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، إن «ثقة قادة التجارة في الإمارات نابعة من متانة الأسس الاقتصادية والتجارية، فالتأثير المتوقع لارتفاع التعريفات الجمركية العالمية يظل محدوداً، في حين تواصل إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرار نمو قاعدة المتعاملين في (جافزا) في تعزيز مكانة دبي مركزاً موثوقاً للتجارة العالمية».