«علي بابا» تسجّل حضورها الأول في «غلفود»

سجّلت منصة «علي بابا» Alibaba.com العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، مشاركتها الأولى في معرض «غلفود 2026»، في محطة تعكس توسّع حضورها وتفاعلها مع مجتمع الأعمال في الإمارات ودول الخليج.

وتواجد ممثلو المنصة في موقع المعرض في الجناح رقم 418، حيث رحّبوا بالمصدّرين والمستوردين والتجّار وتجار الجملة والمصنّعين، لإتاحة الفرصة للقاء الفريق مباشرة.

وتربط المنصة أكثر من 50 مليون مشترٍ نشط عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة، وتوفّر الوصول إلى ما يزيد على 200 مليون منتج ضمن أكثر من 40 قطاعاً.