«محمد بن راشد للمشاريع» تستعرض الخبرات الإماراتية في قطاع الأغذية

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مشاركتها في معرض «غلفود 2026»، مؤكدة أنها حرصت على إشراك مجموعة من رواد الأعمال المتميزين لاستعراض المنتجات والخبرات الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأفادت المؤسسة بأنها تُعزّز حضورها الـ10 على التوالي في المعرض، بينما يستعرض جناح دولة الإمارات في مركز دبي للمعارض أبرز الشركات الإماراتية الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك مجموعة رئيسة تضم 10 من أعضاء المؤسسة المميزين في هذا القطاع.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكين الشركات المحلية من خلال تزويدها بكل أشكال الدعم التي تمكنها من تعزيز علاماتها التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً»، لافتاً إلى أن المعرض يوفر منصة مثالية لرواد الأعمال الإماراتيين للتواصل مباشرة مع المشترين والشركاء، واستثمار الفرص للدخول إلى الأسواق الواعدة.

وتتنوع المجالات التي تتخصص فيها الشركات المشاركة تحت مظلة المؤسسة في المعرض لتشمل خدمات تقديم الطعام والمخابز، ومنتجات العسل والنحل الإماراتية، والأغذية والمشروبات الخاصة والمصنوعة من مصادر مستدامة، وتوريد شاي الفقاعات، وحلول بيع القهوة بالتجزئة، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، وإنتاج وتجارة التمور. ولفتت المؤسسة إلى أنها تسعى إلى تسهيل إطلاق 8000 شركة إماراتية جديدة بحلول عام 2033، ما يرفع إجمالي عدد الشركات المدعومة إلى 27 ألف شركة، مقارنة بـ19 ألف شركة في نهاية عام 2024.