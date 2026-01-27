إطلاق "حي دبي للذهب" كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات

أطلقت شركة "إثراء دبي" رسمياً "حي دبي للذهب"، الوجهة المتكاملة المُصمّمة خصّيصاً لتعزيز مكانة الإمارة كأهم وجهة عالمية لتجارة الذهب والمجوهرات.

ويضم الحي أكثر من 1,000 تاجر تجزئة، وتم تطويره كوجهة متكاملة موحّدة تجمع كامل سلسلة القيمة لقطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في موقع واحد ، لتشمل البيع بالتجزئة والسبائك وتجارة الجملة والاستثمار.

وسيضم الحي أول ممشى للذهب من نوعه عالمياً.