شركة JaiedCo للتطوير العقاريّ تكشف النقاب عن مشروعها السكنيّ "ليورا" في "جزر دبي"

أقامت شركة JaiedCo للتطوير العقاريّ أمسيةً مميّزة وحصرية لإطلاق "ليورا"، مشروعها السكنيّ الساحليّ الفاخر وغير المسبوق، والمتميّز بموقعه الفريد في "جزر دبي". شهدت هذه الأمسية الكشف رسمياً عن مشروعٍ مبتكر يُعيد التعريف بمفهوم الحياة على شاطئ البحر، بفضل هندسته المعمارية ذات السمات الخالدة، والتفاصيل الدقيقة المنفّذة بإتقان، وارتباطه الوثيق بالبحر، في الشكل والجوهر.

يستوحي مشروع "ليورا" طابعه الخاص من التناغم السلس بين مياه البحر والرمال، ويشمخ بتصميمه المعماريّ الأنيق المستوحى من الأعمدة التي تزيّنها لمساتٌ ذهبية مبهرة، وتغمره ألوان المحيط الهادئة. كلّ تفصيلٍ في هذا المشروع يستحضر فلسفة التوازن والرقيّ وروعة الساحل وهدوءه، مانحاً المقيمين فيه وجهةً راقية تجمع بين الجمال الأخّاذ للطبيعة، والتصميم المبتكر والمذهل.

جرى العمل على أن يشكل حفل إطلاق هذا المشروع تجربةً تفاعلية لم يسبق لها مثيل، أخذت الحضور في رحلةٍ مشوّقة عبر تفاصيل فكرة وأبعاد ورؤية مشروع "ليورا". شكلت هذه الأمسية احتفاليةً رائعة، جمعت نخبةً من الروّاد والعاملين في هذا القطاع، إلى جانب وسطاء عقاريين وإعلاميين وشخصياتٍ بارزة ومؤثرين، وأتاحت لهم اختبار مفهومٍ غير معهودٍ للحياة الساحلية، من خلال عروضٍ بصرية مبهرة استعرضت معاني الهندسة المعمارية، وغاصت في تفاصيلها الدقيقة.

جاء الكشف عن مشروع "ليورا" ليسلّط الضوء على الالتزام الدائم من شركة JaiedCo للتطوير العقاريّ بإطلاق مشاريع متميّزة ومستدامة، ترتقي بمستوى الحياة العصرية، وليكرّس الرؤية المستقبلية والطويلة الأمد لهذه الشركة، ويُبرز عملها الدؤوب لتوسيع حضورها في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.