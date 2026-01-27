كيف ينفق سكان دبي دخلهم الشهري

أظهرت أرقام حديثة أن سكان دبي ينفقون 40.68% من دخلهم الشهري على السكن والكهرباء والماء والغاز والوقود، فيما ينفقون 11.66% على الطعام والشراب، و9.32% على النقل.

وأشارت بيانات أرقام المستهلك التي نشرتها منصة "دبي بالس" (دبي الرقمية) في يناير الجاري، عن الإنفاق في نوفمبر 2025، أن سكان دبي ينفقون 8.15% على التعليم، و6.1% على المطاعم وخدمات الضيافة، و5.69% على المعلومات والاتصالات، و5.1% على العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة، و4.96% على الملابس والأحذية.

ولفتت إلى أن نسبة الانفاق على الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنزل تبلغ 3.51%، وعلى الترفيه والرياضة والثقافة 2.37%.

وينفق سكان دبي 1.26% من دخلهم على التأمين والخدمات المالية، و0.88% من دخلهم على الصحة، و0,32% على التبغ ومنتجاته.