24 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 2025

حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي ربح قدره 24 مليار درهم، بنمو 4% خلال عام 2025، مقارنة مع صافي ربح قدره 23 مليار درهم في عام 2024.

وسجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة، بلغت 29.8 مليار درهم خلال عام 2025، مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الأعمال في جميع قطاعات الأعمال وخطوط المنتجات. وأدى استمرار استثمار المجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية، وتنوع منتجاتها، والتوسع الإقليمي إلى نمو قوي في الإيرادات، ما عوض تأثير انخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وأكد البنك في بيان، أمس، أن مجلس الإدارة يقترح توزيعات أرباح عادية قدرها 100 فلس.

وأشار إلى أن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 12%، ليصل إلى 49.3 مليار درهم، ما يعكس زخماً قوياً في كل من دخل الفوائد ومصادر الدخل غير الممولة، مع نمو واسع النطاق عبر جميع المناطق الجغرافية والقطاعات والمنتجات.

كما شهدت الميزانية العمومية نمواً لافتاً خلال العام الماضي، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدعوماً بنمو قياسي لإجمالي القروض بلغ 129 مليار درهم (24%) في عام 2025، مدعوماً بتسارع الطلب المحلي والدولي.

ولاتزال الودائع تشكل ركيزة أساسية قوية للمجموعة، حيث قفزت بمقدار 119 مليار درهم (18%) في عام 2025، خاصة في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة التي نمت بمقدار 69 مليار درهم.

وواصل الإمارات الإسلامي زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.9 مليارات درهم للعام، ما عزز مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي.

واستعاد دخل وربحية «دينيزبنك» عافيته بفضل انخفاض التضخم وهوامش الربح القوية مع استمرار تحسن ظروف السوق. واستمرت استراتيجية التوسع في السعودية بتحقيق نجاح لافت انعكس من خلال نمو الإقراض بنسبة 48% في عام 2025.

وواصلت منصة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني تعزيز عروضها ومزاياها القيمة، ما أسهم في زيادة الأصول المدارة للمجموعة لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي. نظراً لأداء المجموعة الممتاز ومركز رأسمالها القوي، يقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح عادية قدرها 100 فلس.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً استثنائياً في عام 2025، حيث سجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 29.8 مليار درهم. وحققت الميزانية العمومية للمجموعة علامة فارقة جديدة، حيث تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مدفوعاً بنمو قياسي في الإقراض بلغ 129 مليار درهم في عام 2025، في حين أننا لانزال نواصل زيادة حصتنا السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر أسواقنا الأساسية الأخرى».

وأضاف: «سنواصل تسريع وتيرة تطوير شبكتنا الدولية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانات العالية. وتماشياً مع استراتيجية دبي D33، عزز بنك الإمارات دبي الوطني موقعه كالبنك المفضل، ويدعم القطاعات الاستراتيجية وتدفقات التجارة، ويسهم في تطوير المواهب الوطنية. وفي ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12% ليصل إلى رقم قياسي قدره 49.3 مليار درهم في عام 2025، ما يدل على قوة نموذج الأعمال المتين للمجموعة وفوائد الاستثمار المستمر في حضورنا المحلي والإقليمي، فضلاً عن المبادرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أسهمت في تعويض تأثير انخفاض أسعار الفائدة».

وأضاف: «يأتي استثمارنا في بنك (آر بي إل) شهادة على ثقتنا باقتصاد الهند النابض بالحيوية والمتنامي، ويتماشى مع طموحاتنا لتعميق حضور بنك الإمارات دبي الوطني في أسواقه الرئيسة. كما واصل (الإمارات الإسلامي) زخم نموه اللافت الذي انعكس من خلال تحقيق أرباح قياسية بقيمة 3.9 مليارات درهم قبل الضريبة لعام 2025، ما يُبرز مكانته كإحدى المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي في دولة الإمارات، ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون: «شهد بنك الإمارات دبي الوطني عاماً آخر من الأداء الاستثنائي، مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الأعمال في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات، ما يعكس قوة نموذجنا المتنوع. ولاتزال التكنولوجيا تأتي في صميم استراتيجيتنا الرئيسة في رحلة تقدمنا نحو تنفيذ أجندتنا الرقمية، وتقوية منصاتنا السحابية الأصلية، واعتماد الذكاء الاصطناعي بطريقة منضبطة وآمنة لتعزيز تجربة العملاء».

3.9 مليارات درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» بنمو 26%

أعلن «الإمارات الإسلامي» تحقيق أرباح قياسية بلغت 3.9 مليارات درهم قبل احتساب الضريبة لعام 2025، محققاً بذلك زيادة بنسبة 26% على العام السابق، ما يعكس النمو القوي والمتواصل في جميع وحدات الأعمال.

ويبرز الأداء القوي للدخل الممول وغير الممول على حد سواء، زيادة الإقبال في السوق، والتنويع الناجع في مصادر الإيرادات. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 11% ليصل إلى 6 مليارات درهم مع نمو ملحوظ للأصول بنسبة 31.2%، لتصل إلى 146 مليار درهم في عام 2025.

وارتفعت التمويلات المقدمة لمتعاملي «الإمارات الإسلامي» بشكل لافت بنسبة 26% لتصل إلى 89 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 33% لتصل إلى 102 مليار درهم.