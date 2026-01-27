«دبي لصناعات الطيران» تؤجر طائرتين لـ «الخطوط الطاجيكية»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، توصلها إلى اتفاق مع شركة «سومون إير» لتأجير طائرتين جديدتين من طراز «بوينغ 737-8»، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليم الطائرتين خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «تشكل هذه الاتفاقية بداية تعاون مع شركة (سومون إير)، لتنضم إلى قاعدة متعاملينا. وبصفتها الناقل الوطني لطاجيكستان، يسعدنا دعم خطط نمو الشركة، ونتطلع إلى تطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد تُسهم في توسع أسطولها خلال السنوات المقبلة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«سومون إير»، عبدالقاسم ولييف: «يسرنا توقيع اتفاقيات تأجير طائرات (بوينغ 737-8) الجديدة مع (دي إيه إي كابيتال)، والتي تُمثّل خطوة مهمة في دعم توسّع شبكة خطوط (سومون إير)، وإطلاق وجهات جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتنا».

يشار إلى أن «دبي لصناعات الطيران»، تمتلك وتُدير أسطولاً يضم نحو 750 طائرة، من بينها 237 طائرة من طراز «بوينغ»، مع خطط لتوسيع أسطولها، بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.