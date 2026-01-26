«طيران الإمارات» تُوسّع خيارات السفر إلى إفريقيا

عززت «طيران الإمارات»، نطاق الربط الجوي من إفريقيا وإليها، من خلال تفعيل اتفاقية «الإنترلاين» التي تربطها مع خطوط «إيربيس»، أكبر ناقلة جوية في غرب إفريقيا، في إطار شراكتهما القائمة.

وأفادت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، بأن هذه الاتفاقية تتيح لمتعاملي الناقلتين خيارات أكبر للسفر بسلاسة تامة بتذكرة سفر واحدة مع إمكانية نقل الأمتعة المسجلة إلى الوجهة النهائية، على خطوط مختارة، ما يوفر راحة أكبر للمسافرين.

وإضافة إلى المدن الـ13 في نيجيريا المتاحة حالياً لمسافري «طيران الإمارات» عبر شبكة خطوط «إيربيس»، تتيح اتفاقية «الإنترلاين» المُحسّنة للمسافرين الآن الوصول إلى بانغول في غامبيا، وداكار في السنغال، عبر أبيدجان، وإلى فريتاون في سيراليون ومونروفيا في ليبيريا، عبر أكرا.

وتوفر الاتفاقية لخطوط «إيربيس» ربط شبكة رحلاتها الواسعة في غرب إفريقيا ووسطها بمركز عمليات «طيران الإمارات» في دبي، فضلاً عن وجهات رئيسة، تشمل مطارات لندن هيثرو، ولندن غاتويك، ولندن ستانستيد.

ومع الطلب المتزايد على السفر بين كل من لاغوس، وأبيدجان، وأكرا والمملكة المتحدة، توفر هذه الاتفاقية لمتعاملي «إيربيس» خيارات أوسع ومرونة أكبر ووصولاً عالمياً أوسع.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يتيح لنا تعزيز شراكتنا مع (إيربيس) توسيع نطاق خدماتنا إلى المزيد من الوجهات في إفريقيا، ما يوفر للمسافرين خيارات أكبر للسفر والتمتع بتجربة السفر الفريدة التي اشتهرت بها (طيران الإمارات)، كما يتيح ذلك للسياح الدوليين استكشاف المزيد من الوجهات في إفريقيا عبر لاغوس، حيث تُجسّد هذه الاتفاقية التزامنا بالعمل مع شركاء استراتيجيين، مثل (إيربيس) لتعزيز قطاعات الطيران والسياحة والتجارة في نيجيريا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في خطوط «إيربيس»، نويل نغالا: «تُمثّل اتفاقية (الإنترلاين) مع (طيران الإمارات) خطوة مهمة في رؤية (إيربيس) الاستراتيجية لربط إفريقيا بالأسواق العالمية بكفاءة أكبر، فمن خلال الجمع بين حضورنا الإقليمي القوي والانتشار العالمي الواسع لشبكة رحلات (طيران الإمارات)، نوفر ربطاً سلساً، وتجربة سفر محسّنة، وإمكانات وصول أكبر إلى وجهات عالمية رئيسة للمسافرين من إفريقيا».