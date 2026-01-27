«دي بي ورلد»: تسريع خطط تطوير منطقة الروضة الاقتصادية في عُمان

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان، عن تسريع خطط تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة، واستعرض مسؤولون رفيعو المستوى من عُمان ومجموعة موانئ دبي العالمية، التقدم في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة.

واستقبل رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، إلى جانب مسؤولين من كلا الجانبين، وركز الاجتماع على آخر الإنجازات المحققة والمراحل المقبلة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

وتناولت المناقشات خريطة طريق تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير والتشغيل، وتمتد المنطقة على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً مخصصة للمطور. وتماشياً مع المخطط الرئيس المعتمد، صُممت المنطقة بمرونة تسمح بتوسيعها إلى 24 كيلومتراً مربعاً في المرحلة الثانية، بما يعكس الطلب المتوقع من المستثمرين وأهداف النمو طويلة الأجل، وقد تم توقيع اتفاقية تطوير المشروع في 26 مايو 2025.

وتقع منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة في نيابة الروضة بولاية محضة في محافظة البريمي، وتتمتع بموقع استراتيجي مهم على طول ممرات التجارة الإقليمية الرئيسة، وتبعد المنطقة نحو 85 كيلومتراً عن البريمي و125 كيلومتراً عن ولاية صحار، ما يُعزّز دورها بوابةً للتجارة والتعاون الصناعي بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات عالية القيمة في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية الخفيفة والخدمات الصناعية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: «تُمثّل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة منصة استراتيجية لتمكين التجارة والنمو الصناعي والتواصل الإقليمي بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، وتلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية بتطوير المنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ)، مستفيدةً من خبرتها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية وتطوير المناطق الاقتصادية».