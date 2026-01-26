%5.8 ارتفاعاً في مناولة الحاويات بـ «موانئ دبي العالمية» خلال 2025

أظهرت بيانات أن مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) ناولت 93.36 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 5.8%، مقارنة مع 88.28 مليون حاوية ناولتها المجموعة خلال العام الماضي.

وبحسب البيانات الواردة في وثيقة نشرتها المجموعة على موقعها الشبكي، استطاعت «دي بي ورلد» مناولة 23.9 مليون حاوية نمطية خلال الربع الرابع من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع 22.96 مليون حاوية ناولتها المجموعة خلال الربع الرابع من عام 2024.

وتعامل ميناء جبل علي مع 15.6 مليون حاوية نمطية خلال عام 2025 مقارنة بـ15.53 مليون حاوية في الفترة المقابلة من عام 2024، بنمو بلغ 0.1%. وفي الربع الرابع وحده، ناول الميناء نحو 3.96 ملايين حاوية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أحجام المناولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية، بنسبة 3% لتصل إلى 44.7 مليون حاوية نمطية، مقارنة بـ43.38 مليون حاوية ناولتها المجموعة في عام 2024. كما سجّل الربع الرابع وحده في هذه المنطقة نمواً نسبته 2.3%، ليصل حجم المناولة إلى نحو 11.37 مليون حاوية نمطية.

كما ارتفع حجم المناولة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، خلال عام 2025 بنسبة 8.3% ليصل إلى 34.52 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 31.88 مليون حاوية في الفترة المقابلة من عام 2024. وخلال الربع الرابع بلغ حجم المناولة 8.82 ملايين حاوية، مقابل 8.39 ملايين حاوية في الفترة المقابلة من عام 2024، بزيادة بلغت 5.1%.

وسجّلت المجموعة نمواً في الأميركيتين وأستراليا بلغ نسبته 8.6% خلال عام 2025، حيث تعاملت مع أكثر من 14.13 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 13 مليون حاوية في عام 2024، وارتفعت أحجام المناولة في الربع الرابع من عام 2025، ليصل حجم المناولة إلى 3.73 ملايين حاوية نمطية بنسبة نمو بلغت 8.3%.