«XRG» تعتزم زيادة حصتها في «ريو غراندي» للغاز

أعلنت شركة «XRG»، أمس، اعتزامها زيادة حصتها في مشروع «ريو غراندي» إحدى أكبر منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي يقع في ميناء «براونزفيل» بولاية تكساس الأميركية، وتسهم هذه الصفقة في ترسيخ مكانة «XRG» في أسواق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، كما تُشكّل خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتها الدولية في مجال الغاز. وستزيد «XRG» حصتها الإجمالية في مشروع «ريو غراندي»، من خلال الاستحواذ على نسبة إضافية قدرها 7.6%، تتضمن وحدات التسييل الرابعة والخامسة من المشروع، وذلك من خلال شركة «غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» (جي أي بي) أحد أهم المستثمرين عالمياً في قطاع البنية التحتية التابعة لـ«بلاك روك».