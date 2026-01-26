دبي تفوز بـ 504 عطاءات استضافة لفعاليات أعمال كبرى

واصلت دبي خلال عام 2025، ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات العالمية الرائدة في استقطاب فعاليات الأعمال الدولية، بعدما نجحت في تأمين الفوز بـ504 عطاءات استضافة لفعاليات أعمال كبرى، تُمثّل قطاعات اقتصادية رئيسة، ومجالات مهنية متنوعة على مدار أربع سنوات.

وأثمرت جهود «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تعاونه مع أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في بيان أمس، بأن هذا الأداء سجّل نمواً سنوياً بنسبة 15% في عدد عطاءات الاستضافة الفائزة، ما يُعزّز تنافسية دبي عالمياً مركزاً رائداً لفعاليات الأعمال، وهو ما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية على المدى الطويل.

ومن المتوقّع أن تستقطب الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها خلال عام 2025، نحو 272 ألفاً و262 مشاركاً إلى دبي حتى عام 2029، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ209 آلاف و545 مشاركاً في عام 2024.

وسيسهم ذلك في تحقيق أثر مباشر في الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن المنظومة الأوسع للسياحة والسفر في المدينة.

وإلى جانب هذا العدد الكبير من المشاركين الذين ستتم استضافتهم، ستجلب هذه الفعاليات خبرات عالمية ومواهب وفرصاً استثمارية إلى دبي، ما يُعزّز دورها منصّةً لتبادل المعرفة والابتكار والتعاون في العديد من القطاعات والمجالات.

وخلال عام 2025، استضافت دبي 481 فعالية أعمال مدعومة من «فعاليات دبي للأعمال»، مقارنة بـ429 فعالية في عام 2024، بنمو سنوي نسبته 9%.

وجاء استقطاب هذه الفعاليات نتيجةً مباشرةً لنجاح جهود الترشح التي قادها المكتب، بما يعكس قوة وتنوع أجندة دبي الشاملة لفعاليات الأعمال الدولية والمحلية، ويظهر هذا الزخم أيضاً في نشاط عطاءات الاستضافة، حيث تم تقديم 747 عطاء خلال عام 2025، مقارنة بـ669 عطاء في عام 2024، بزيادة نسبتها 11%.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، يواصل قطاع فعاليات الأعمال تحقيق الإنجازات انسجاماً مع دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي لدبي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وترسيخ مكانتها العالمية، ويعكس الأداء المميّز لهذا القطاع خلال عام 2025 الثقة المتزايدة التي باتت الجمعيات والمنظمات والشركات ومنظمو رحلات الحوافز توليها لدبي، وجهةً رائدةً قادرةً على استضافة فعاليات أعمال عالمية المستوى وذات أثر مستدام».

وأضاف: «في الوقت الذي نتطلّع فيه إلى عام 2026، فإننا سنواصل العمل على تعزيز علاقاتنا وتعاوننا مع شركائنا، للارتقاء بمكانة دبي ضمن المشهد العالمي لفعاليات الأعمال، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويحقق قيمة للمدينة والمنظمين والمشاركين على المدى الطويل».

ومن بين أبرز عطاءات الاستضافة لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات الدولية التي تم الفوز بها خلال عام 2025، مؤتمر الأشعة العربي 2025، المتوقع أن يستقطب نحو 1500 مشارك، ومؤتمر الكلية الأميركية لأمراض القلب - الشرق الأوسط 2025.

ونجحت دبي في تأمين استضافة سلسلة مؤتمرات عالمية كبرى ذات توجه مستقبلي، منها المؤتمر العالمي للمهندسين 2027، بحضور متوقع لـ3000 مشارك، ومؤتمر «أبيمونديا العالمي 2027» بحضور 5000 مشارك.

كما نجحت في استقطاب فعاليات أعمال عالمية رئيسة ذات أهمية كبرى، أبرزها الفوز باستضافة المؤتمر والمعرض السنوي لشبكة «سويفت - سيبوس 2029» (SIBOS)، إحدى أبرز فعاليات الأعمال العالمية في قطاع الخدمات المالية، والمتوقع أن يستقطب نحو 12 ألف مشارك.

وعزّزت دبي حضورها في قطاعَي الفعاليات المؤسسية ورحلات الحوافز للشركات، من خلال تأمين استضافة برامج عالمية كبرى، من بينها «منتدى إفريقيا للطاقة 2026» بحضور 2000 مشارك.

