اتفاقية لتسريع تحوّل الشركات الصغيرة إلى التجارة الرقمية بـ «الجملة»

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وغرف دبي، عقد شراكة استراتيجية مع منصة «تريدلنغ» المتخصصة في تجارة الجملة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار «مبادرة تجّار دبي»، حيث ستقدم «تريدلنغ»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، التسهيلات اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، لتسريع وتيرة تحولها إلى التجارة الرقمية بالجملة، وزيادة حجم التعاملات مع الشركات.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة بحضور مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني، فيما وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري، والمدير التنفيذي في «تريدلنغ»، أليستير كروكر.

وقال هادي بدري: «تُمثّل الشراكة الاستراتيجية مع (تريدلنغ) خطوة مهمة نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة من الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي والفرص الاقتصادية المتاحة».

بدوره، قال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، سعيد القرقاوي: «نعمل من خلال هذا التعاون على تعزيز الدعم العملي المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في النمو من خلال الشراكات بين الشركات، بدءاً من رقمنة العمليات التشغيلية، وصولاً إلى بناء القدرات اللازمة للنمو والتوسع».

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي في «تريدلنغ»، أليستير كروكر: «نشهد عن قرب طموح مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وقدرته على الصمود، وندرك الدور القوي الذي تلعبه البنية التحتية الرقمية في تمكين النمو المستدام. ومن خلال تزويد التجّار بالأدوات الرقمية المناسبة والدعم اللازم، تُسهم هذه الشراكة في تعزيز رؤية دبي لبناء بيئة أعمال عالمية التنافسية ومُمكّنة رقمياً».

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن الشركات المشاركة من الوصول إلى مجموعة شاملة من الحوافز وأدوات التمكين المصممة للحدّ من الصعوبات، وتسريع عملية الانضمام، وضمان النمو المستدام في قطاع الأعمال بين الشركات وتشمل: تخفيض عمولات «تريدلنغ»، وكذلك رسوم التنفيذ، والحصول على باقات إعلانية مخفضة، لتعزيز ظهور المنتجات لدى المشترين في قطاع الأعمال بين الشركات، إلى جانب الاستفادة من الدعم لعملية الانضمام، وإدارة حسابات مخصصة لضمان تقديم إرشادات شخصية، والعمليات التشغيلية، والمشاركة في ندوات تعليمية أسبوعية عبر الإنترنت حول أفضل ممارسات قطاع الأعمال بين الشركات، والوصول إلى أدوات تحليل وبيانات متقدمة، لدعم تخطيط الأعمال وتتبّع الأداء، كما سيحظى التجّار الإماراتيون بدعم إضافي يتضمن توفير محتوى مخصص، والمساعدة في بناء العلامة التجارية الخاصة، وخطط نمو مصممة خصيصاً بإشراف خبراء، إضافة إلى أولوية عرض منتجاتهم على المنصة.

يُذكَر بأنّ مبادرة تجّار دبي استقطبت منذ إطلاقها أكثر من 2600 بائع جديد في التجارة الإلكترونية، ودعمت ما يزيد على 410 شركات إماراتية، ما أحدث أثراً واضحاً في تبنّي الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقنيات الرقمية.

يشار إلى أن منصة «تريدلنغ» تأسست في عام 2019 وتتخذ من دبي مقراً لها، ونجحت في ترسيخ مكانتها كأكبر منظومة للتجارة بين الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط السوق الرقمية التابعة للمنصة أكثر من 50 ألف مشترٍ من قطاع الأعمال مع نحو 120 ألف بائع عبر ما يزيد على 14 فئة صناعية، وتوفّر المنصة ملايين المنتجات بالجملة بأسعار تنافسية.