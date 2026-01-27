«مبادلة» تبيع حصتها في «أركاديا»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بيع حصة الأقلية التي تملكها في شركة «أركاديا» لمنتجات العناية الصحية، وهي منصة في مجال منتجات العناية الصحية، ومقرها الرئيس في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع الإعلان أخيراً عن استحواذ صناديق استثمارية تديرها مجموعة «بانسك» على «أركاديا». وقال مدير بقطاع الاستثمارات الخاصة في «مبادلة»، فيليب ييفي باو، إنه خلال فترة الشراكة، تضاعفت إيرادات «أركاديا» ثلاث مرات، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الأرباح، ما يعكس كفاءة الفريق والمسار التصاعدي لنمو المنصة.