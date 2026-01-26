"موانئ دبي العالمية": مناولة 93.36 مليون حاوية في 2025 بنمو 5.8%

ناولت مجموعة "موانئ دبي العالمية" نحو 93.36 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 5.8%، مقارنة مع 88.28 مليون حاوية ناولتها المجموعة خلال العام الماضي.

وأضافت المجموعة نحو 5 ملايين حاوية نمطية إلى حجم محفظتها مقارنة بالعام الماضي، وخلال الربع الرابع من عام 2025، ناولت "دي بي ورلد" 23.9 مليون حاوية نمطية، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع 22.96 مليون حاوية ناولتها المجموعة خلال الربع الرابع من عام 2024.

وبحسب وثيقة صادرة عن المجموعة، تعامل ميناء جبل علي مع 15.6 مليون حاوية نمطية، مقارنة بـ15.53 مليون حاوية في الفترة المقابلة من عام 2024.