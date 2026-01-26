«مدينة الشركات الناشئة» تتصدر أجندة «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»

تستضيف الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» يومي 31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، نخبة من أبرز رواد وقادة الأعمال عالمياً.

وضمن المناطق الـ10 التي يحتضنها «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» في دورته التاسعة، تبرز «مدينة الشركات الناشئة» كمنطقة مخصصة لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب احتضانها «ردهة المستثمرين» و«منصة المؤسسين»، كما تستضيف مسابقة «عرض الشركات الناشئة»، بالتعاون مع «1Tank».

وفي تعليقها على أهمية «مدينة الشركات الناشئة»، قالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، سارة بالحيف النعيمي: «صُمّمت مدينة الشركات الناشئة لتكون مساحة حوار عملي تجمع المؤسسين بالمستثمرين والخبرات، وتدعمهم في اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً تسهم في توجيه مسار نمو شركاتهم. ومن خلال هذا التفاعل المباشر، يتمكّن روّاد الأعمال من تقييم نماذج أعمالهم بواقعية، وفهم متطلبات الجاهزية للاستثمار، وبناء مسارات نمو أكثر توازناً واستدامة، تعكس طموحاتهم وتنسجم مع متطلبات السوق».

ويعرض المشاركون في «مدينة الشركات الناشئة» منتجات وخدمات تستند إلى الابتكار، ومنها التكنولوجيا والحلول الرقمية والصناعات الإبداعية ونماذج الأعمال الناشئة. كما توفر «ردهة المستثمرين»، بيئة منظمة لاجتماعات فردية مباشرة بين الشركات الناشئة و100 مستثمر. ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان نحو 14 ألف مشارك.