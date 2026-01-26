العالم يجتمع في دبي.. 8500 عارض يشاركون في «غلفود 2026»

تنطلق، اليوم، وعلى مدى خمسة أيام من 26 إلى 30 يناير الجاري، فعاليات معرض «غلفود لصناعة الأغذية 2026»، الذي يعد أهم منصة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتعبئة الغذائية بالمنطقة، وهو أول معرض على الإطلاق يقام بالتزامن عبر موقعين رئيسين، هما مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض بحلته الجديدة والموسعة في مدينة إكسبو دبي.

ويستقطب المعرض، في دورته الـ31 أكثر من 8500 عارض، ويعرض ما يزيد على 1.5 مليون منتج، إلى جانب مشاركات دولية واسعة من 195 دولة.

ويعمل الحدث على إتاحة الفرص التجارية مع قادة قطاع الأغذية والمشروبات العالمي والمبتكرين، وصولاً إلى استطلاعات الرأي الميدانية مع العارضين والزوار لمناقشة التوجهات والتحديات والقفزات النوعية في الصناعة الغذائية.

ويقدم «غلفود»، الحدث الأول والأكبر لتوريد الأغذية والابتكار لعام 2026، عرضاً مضاعفاً ومستقبلياً ونطاقاً غير مسبوق من المنتجات والقطاعات والابتكارات.

وفي مركز دبي التجاري العالمي، تتوزع القطاعات عالية النمو، وأقطاب تجارة التجزئة، وابتكارات الشركات الناشئة عبر المشروبات والألبان، والدهون والزيوت، واللحوم والدواجن، والعلامات التجارية الكبرى، وقطاعين جديدين للعام الجاري يتمثلان في المأكولات البحرية وغلفود للشركات الناشئة.

أما في مركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي، فتتوزع أجنحة الدول المشاركة، وفئات المنتجات الرئيسة ووفود الصناعة الغذائية البارزين، كما سيضم ثلاثة قطاعات جديدة، هي: «غلفود فريش»، وتجارة البقالة، و«غلفود» للخدمات اللوجستية.

وتتضمن أبرز فعاليات «غلفود 2026»، قمة «غلفود» للاقتصاد العالمي، في مركز دبي للمعارض، وهي ملتقى حصري يجمع الرؤساء التنفيذيين العالميين والوزراء وأصحاب الرؤى لإعادة تعريف العمل في الغذاء، من خلال الرؤى الاستراتيجية والتعاون الدولي.

كما تتضمن مؤتمر «مستقبل الغذاء 500» في مركز دبي التجاري العالمي، وهو عبارة عن مركز معرفي حافل يمتد أربعة أيام، ويسلط الضوء على المبتكرين والشركات الناشئة وأصحاب الرؤى الذين يقودون التطور الرقمي لصناعة الغذاء العالمية.

بدورها، تشمل منصة «غلفود نكست» في مركز دبي التجاري العالمي، منصة الانطلاق للشركات الناشئة الواعدة في قطاع الأغذية والمشروبات، لتقديم ابتكاراتها أمام جمهور من المستثمرين والموجهين والشركاء الاستراتيجيين.

من جهتها، تجمع منصة «دبي للمأكولات العالمية» في مركز دبي التجاري العالمي، كبار الطهاة في دبي، والمؤسسات الحاصلة على تقدير «ميشيلان»، ومفاهيم الطعام المشهود لها عالمياً في تجربة غامرة مفعمة بالحيوية تستعرض مدينة دبي كمركز عالمي رائد لفنون الطهي.

ويستعد «غلفود 2026» لإطلاق منصة «غلفود لتجارة البقالة»، التي صممت خصيصاً لخدمة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والعلامات التجارية ومنتجات البقالة التي تشكّل المحرك الأساسي للاقتصاد الغذائي في المنطقة، وذلك في خطوة لمواكبة ما يشهده قطاع تجارة التجزئة والجملة للبقالة في منطقة الشرق الأوسط من توسعٍ متسارع يحاكي التحولات الكبرى في منظومة الأغذية والمشروبات.

وتنطلق فعاليات المنصة في الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026 في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، لتسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لتجارة البقالة في ضمان توفر المنتجات واستقرار الأسعار ومرونة سلاسل الإمداد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية.

إلى ذلك، أعلنت مدينة دبي الصناعية، مشاركتها في «غلفود 2026» لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي قامت به على مدار أكثر من عقدين في دعم وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات، وتعزيز قدراته التنافسية إقليمياً وعالمياً، من خلال منظومة صناعية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات اللوجستية الذكية، وبيئة الأعمال المحفزة على الابتكار.

وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1100 عميل من كبرى الشركات العالمية والإقليمية، إلى جانب 350 مصنعاً دخلت حيز التشغيل، من بينها علامات بارزة في قطاع الأغذية والمشروبات مثل «باتشي» و«تمور البركة»، إضافة إلى شركة «هيمالايا ويلنس» الهندية، التي تعمل على إنشاء أول مصانعها خارج الهند لإنتاج المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية المصنوعة من الأعشاب في مدينة دبي الصناعية.

من جانبها، كشفت شركة الإمارات لتموين الطائرات عن خطط توسع في مجال خدمات الطعام التجارية خارج نطاق عمليات تموين شركات الطيران الأساسية، بالاعتماد على خبراتها وقدراتها النوعية التي أتاحت لها ترسيخ معايير متفوقة جديدة في هذا المجال. وتماشياً مع هذه الخطط تعتزم «الإمارات لتموين الطائرات» و«بستانك» المشاركة للمرة الأولى في معرض «غلفود 2026»، حيث ستعرضان مجموعة موسعة من حلول خدمات الطعام لشركاء التجزئة والضيافة والتموين.

وتعرض «الإمارات لتموين الطائرات»، مجموعة من المنتجات المصممة للبيئات ذات الأحجام الكبيرة والتعقيد العالي، مستفيدة من خبراتها الطويلة في تزويد المعارض العالمية الكبرى والفعاليات الرياضية وعمليات الضيافة واسعة النطاق.

أما «بستانك»، أكبر مزرعة عمودية في العالم، فتعرض خطوط منتجات جديدة عدة مصممة خصيصاً لأسلوب الحياة العصري سريع الوتيرة، كما ستُسلّط الضوء على فلسفتها في تقديم أفضل المنتجات.

«غلفود فريش»

أعلن معرض «غلفود 2026» إطلاق منصة «غلفود فريش» (Gulfood Fresh)، في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026، مواكبةً لتنامي استثمارات منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الأمن الغذائي، ومرونة سلاسل التوريد والتوجُّه نحو المصادر المستدامة. وتُعد هذه المنصة حدثاً متخصصاً يسلط الضوء على الفواكه والخضراوات وسلاسل توريد المنتجات القابلة للتلف، التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء في المنطقة.