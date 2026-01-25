استطلاع: مصداقية المطور العقاري مفتاح الاستثمار في العقارات الفاخرة بدبي

أظهر استطلاع جديد لوسطاء العقارات أن المستثمرين العالميين يتأثرون بشكل كبير بسمعة المطور العقاري، وسجل إنجازاته عند شراء العقارات الفاخرة في دبي، وأن النسبة الكبرى منهم ترغب في السكن بالمدينة، وليس مجرد امتلاك وحدات سكنية.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته شركة «كيتورا» العقارية، وشارك فيه 1100 وسيط يمثلون 150 وكالة عقارية، عن نضوج سوق العقارات، حيث يقوم المستثمرون بناء على تحليل دقيق للسوق، باستثمارات طويلة الأجل، ما يشير إلى أن شراء العقارات والمضاربة عليها أصبح من الماضي.

ووفقاً لـ36% من وسطاء العقارات، تعتبر سمعة المطور العقاري وسجل إنجازاته من أهم العوامل المؤثرة في إتمام الصفقات، تليهما جودة التخطيط الرئيس والمرافق (24%)، ثم السعر مقارنة بالمشاريع المماثلة (20%)، فيما أفاد 16% فقط بأن ارتفاع قيمة رأس المال على المدى القصير هو الدافع الرئيس.

وبتسليط الضوء على تغيّر معايير المشترين، قال 45% منهم إن معظمهم من المستخدمين النهائيين الذين يهدفون إلى السكن في المدينة، بينما يتعامل 40% منهم بشكل رئيس مع مستثمرين على المدى الطويل يمتلكون عقارات لمدة خمس سنوات على الأقل.

ووفقاً لـ42% من الوسطاء، فقد أصبحت البيانات ومعلومات السوق الدقيقة هي المحرك الأساسي الآن لكل قرار شراء. وبما أن دبي تعتبر الآن واحدة من أكثر أسواق العقارات ديناميكية في العالم، فقد أشار الوسطاء إلى ثقة المستثمرين وشفافية الأنظمة (15%)، والمشاريع المبتكرة والبنية التحتية عالمية المستوى (15%)، والجودة العالية (13%)، والمجمعات السكنية الفاخرة المخططة بعناية (13%) كعوامل رئيسة.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة «كيتورا» العقارية الفاخرة، طلال القداح: «يقدم هذا الاستطلاع مؤشراً واضحاً على كيفية تطور معايير المستثمرين في سوق العقارات الفاخرة في دبي، مع نضوج السوق».

وأضاف: «يرغب المشترون في رؤية سجلات أداء مثبتة، وليس وعوداً. إنهم يجرون دراسات معمقة حول القدرة على التسليم والقوة المالية. وما نشهده هو رؤوس أموال متطورة تقدم التزامات طويلة الأجل بناءً على أسس راسخة، لا على تكهنات».

وتابع القداح: «تكشف هيمنة المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل بعكس المستثمرين قصيري الأجل، أن هذه السوق أصبحت الآن للحفاظ على الثروة، وليست للربح السريع».

ولفت القداح إلى أن المشترين يبحثون عن المساحة، والخصوصية، والصحة، والرفاهية، والتصميم المستوحى من الطبيعة. وقال: «لقد أظهر الاستطلاع ما يطلبه المشترون الأكثر تطلباً في السوق، وليس ما يفترضه المطورون أنهم يحتاجون إليه».

وبيّن الاستطلاع كيف باتت جودة نمط الحياة تحدد معايير شراء العقارات الفاخرة، حيث أشار 21% من المشاركين إلى «المساحة» كعامل حاسم بالنسبة للمشترين، بينما فضل 21% آخرون الخصوصية والمعيشة في بيئة منخفضة الكثافة السكانية، واختار 19% منهم «الرفاهية»، و19% فضلوا تصميماً مستوحى من الطبيعة ونمط الحياة العصري.

كما أظهر الاستطلاع أن تحديد الوسطاء العقاريين، مواعيد التسليم وتقدم أعمال البناء، أكبر مخاوف المشترين قبل اتخاذ قرار الشراء بنسبة (40%)، متقدمين على سيولة الخروج وطلب إعادة البيع (20%)، والقوة المالية للمطور ومصداقيته (15%)، والصيانة طويلة الأجل وإدارة المشروع (15%).

وينظر 38% من الوسطاء العقاريين بإيجابية إلى نمو سوق العقارات الفاخرة في دبي، مشيرين إلى أن ذلك يتيح خيارات أكثر وجودة أفضل، بينما يعتقد 31% منهم أن المطورين ذوي الخبرة فقط هم من سيستحوذون على الطلب.

