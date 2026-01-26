العاصفة «فيرن» تلغي آلاف الرحلات الجوية مع أميركا

ألغت «طيران الإمارات» بعض رحلاتها المتوجهة إلى الولايات المتحدة، بسبب العاصفة «فيرن». وذكرت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني أنه نظراً للتأثير الشديد للعاصفة «فيرن» على أجزاء من الولايات المتحدة، فقد تم إلغاء بعض الرحلات في الفترة بين 24 و26 يناير الجاري.

وتشمل الرحلات الملغاة اليوم 26 يناير 2025، الرحلة رقم EK203 المتجهة من دبي إلى مدينة نيويورك، والرحلة رقم EK204 المتجهة من مدينة نيويورك إلى دبي.

وكان التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 500 ألف شخص في غرب الولايات المتحدة حتى تكساس، وتقرر إلغاء أكثر من 9600 رحلة جوية أمس (الأحد)، قبل عاصفة شتوية تنذر بحالة من الشلل في الولايات الشرقية بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الثلوج والأمطار المتجمدة المصحوبة بطقس شديد البرودة ستجتاح ثلثي الولايات المتحدة الشرقية خلال الأسبوع، فيما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العواصف بأنها «تاريخية»، ووافق أول من أمس «السبت» على إعلان طوارئ اتحادية في ولايات: ساوث كارولاينا، وفرجينيا، وتنيسي، وجورجيا، ونورث كارولاينا، وماريلاند، وأركنسو، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسبي، وإنديانا، ووست فرجينيا.

وقال ترامب ​في منشور على منصة تروث سوشيال: «سنواصل ​المراقبة والبقاء على اتصال مع ​جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين».

ونصحت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في مؤتمر صحافي، الأميركيين، باتخاذ الاحتياطات اللازمة. وقالت: «سيكون الجو قارس البرودة.. ​لذا نشجع ​الجميع على تخزين الوقود والطعام، وسنتجاوز الأمر معاً».

بدوره، أفاد موقع «فلايت أوير» FlightAware المعني بتتبع الرحلات الجوية بأنه تقرر إلغاء أكثر من 9600 رحلة كانت ستنطلق أمس (الأحد)، بعد إلغاء أكثر من 4000 رحلة أول من أمس.